V kauze olomouckých dopravních zakázek je zadržen náměstek Zácha i podnikatelé

Kvůli údajnému ovlivňování dopravních zakázek v Olomouckém kraji je zadržen krajský náměstek Michal Zácha (ODS), další člen regionální rady ODS Robert Knobloch, ale i podnikatelé stavební firmy. ČTK tuto informaci zjistila od advokátů a členů ODS. Detektivové z Národní centrály proti organizovanému zločinu (NCOZ) zasahovali v pondělí na olomouckém krajském úřadě, na přerovské radnici, ale i na Správě silnic Olomouckého kraje. Dokumenty si vyžádali také od krajské organizace Ředitelství silnic a dálnic (ŘSD), potvrdil mluvčí ŘSD Jan Rýdl. Informaci o případném obvinění dosud Vrchní státní zastupitelství v Olomouci nezveřejnilo.

Advokát Filip Seifert zastupující krajského náměstka a přerovského radního Michala Záchu, který je zároveň krajským předsedou ODS, dnes ČTK řekl, že se v tuto chvíli k aktuální procesní situaci svého klienta nemůže vyjadřovat. „Později se k tomu vyjádříme. V tuto chvíli bohužel nemůžu,“ řekl dnes ČTK Seifert. Mezi zadrženými je i člen regionální rady ODS Robert Knobloch, potvrdili ČTK členové strany. Podle informací ČTK právě v jeho případě zřejmě zasahovali detektivové i mimo Olomoucký kraj - trvalé bydliště má v Jihočeském kraji. Mezi zadrženými jsou také dva podnikatelé z menší stavební firmy, ČTK tuto informaci zjistila od advokátů.

Detektivové zasahovali také na Správě silnic Olomouckého kraje (SSOK), která ročně investuje do oprav krajských silnic stovky milionů korun. Podle informací ČTK se zde zajímali také o jejího ředitele Davida Štěpánka, ten dnes v práci není k zastižení. Zda je rovněž mezi zadrženými, jeho kolegové nepotvrdili ani nevyvrátili. „Tady se v pondělí také něco dělo, nemohu ale poskytovat žádné informace,“ řekl dnes ČTK technický náměstek SSOK Ivo Černý, který jej podle sekretariátu zastupuje.

Policisté z NCOZ se zajímali také o dokumentace z olomoucké krajské správy ŘSD, odtud však podle dosavadních informací zadržen nikdo nebyl. „Ředitelství silnic a dálnic, správa Olomouc, byla oslovena policií s velmi konkrétními požadavky, ŘSD v plné koordinaci a kooperaci jí vydala požadované dokumenty. Nemám informace o tom, že by byl někdo zadržen či obviněn,“ řekl dnes ČTK Rýdl.

Detektivové z NCOZ spustili akci v pondělí časně ráno, kdy začali prohledávat mimo jiné kanceláře na olomouckém krajském úřadu a na přerovské radnici. Zaměřili se nejen na kancelář náměstka Záchy, který je zároveň přerovským uvolněným radním, ale i na odboru dopravy, informace získávali také od pracovníků z odboru investic. Podle hejtmana Josefa Suchánka (Piráti a STAN) se pozornost policistů soustředí na veřejné zakázky, zřejmě jde o investice v dopravních stavbách. Detektivové z NCOZ rovněž dělali domovní prohlídky a prohlídky jiných prostor a pozemků.

Zadávání veřejných zakázek v dopravě řešilo současné vedení kraje také v roce 2021 a to v souvislosti s informacemi z diáře tehdejšího šéfa poslanců hnutí ANO Jaroslava Faltýnka. Vedení kraje tehdy kvůli tomu zadalo externí forenzní audit u krajské správy silnic. Nezávislá kontrola zkoumala veřejné zakázky za období 2015 až 2020, kdy v kraji nejprve vládla ČSSD s KSČM a poté vítězné hnutí ANO s ODS a ČSSD. Na podzim 2020 se pak vlády ujala koalice Pirátů, STAN, Spojenců-Koalice pro Olomoucký kraj a ODS. Výsledky auditu krajský úřad nezveřejnil, kvůli kontrole ale tehdy padlo trestní oznámení.

Krajská správa silnic kvůli výsledku auditu upravila systém hledání dodavatelů zakázek, častěji zveřejňuje své poptávky a oslovuje více firem. Rozhodla se také upravit vnitřní předpisy a vyřešit střet zájmů u několika zaměstnanců.

Kvůli zásahu policie na krajském úřadě v Olomouci se sejdou zástupci koalice

Kvůli pondělnímu zásahu policistů z Národní centrály proti organizovanému zločinu (NCOZ) na olomouckém krajském úřadu se tento týden mimořádně sejdou zástupci koalice Pirátů, STAN, Spojenců-Koalice pro Olomoucký kraj a ODS, která v kraji od voleb v roce 2020 vládne. ČTK to řekl hejtman Josef Suchánek (Piráti a STAN). Situaci označil za vážnou. V reakci na zásah detektivů v pondělí večer zasedla i regionální rada ODS, sejde se opět dnes večer, řekl ČTK místopředseda regionálního sdružení ODS a poslanec Martin Major. Situaci „řeší“ i na přerovské radnici, kde NCOZ také zasahovala.

Pozornost policistů se v pondělí soustředila na veřejné zakázky, zřejmě jde o investice v dopravních stavbách. Podle informací ČTK policisté na krajském úřadě, ale také v Přerově, prohledali kancelář náměstka hejtmana Michala Záchy (ODS), který je zároveň přerovským uvolněným radním. Zácha je rovněž krajským šéfem ODS.

„Musíme učinit některé základní kroky, protože situace je bez ohledu na to, jak to dopadne, špatná,“ řekl ČTK hejtman Suchánek. Podle něj se krajští šéfové koaličních stran, kteří zároveň sedí v krajské radě, musí sejít už tento týden. „Potřebuji se s nimi setkat. Nepočká to až do pondělí, kdy máme naplánovanou řadu regulérních mítinků. Musím je co nejdříve oslovit a domluvit se s nimi na dalším postupu,“ uvedl Suchánek. „Jedna strana je ta faktická, to vyšetřování, které si žije svým vlastním životem a na které my nemáme žádný vliv. A druhá je politická, a to už je na nás,“ podotkl Suchánek.

O případ se zajímá také vedení přerovské radnice, kde je Michal Zácha uvolněným radním, i tady jeho kancelář detektivové v pondělí prohledávali. Primátor Přerova Petr Vrána (ANO) dnes ČTK řekl, že město zatím bližší informace k celé situaci nemá. „Má na starosti oblast školství, kde máme zkušenou vedoucí odboru školství, jeho gesci v případě potřeby řeší kolega náměstek Miloslav Dohnal (ODS). Žádná paralýza u nás na radnici není,“ řekl dnes ČTK primátor s tím, že čeká na další informace.

Informacemi o policejní akci na hejtmanství se v pondělí večer v Olomouci zabývala regionální rada ODS. Zácha je předsedou regionálního sdružení a podle informací ČTK se ucházel o post na kandidátce ODS pro krajské volby v příštím roce. „Nemáme žádné informace navíc, než které zveřejnila média. Už v pondělí pozdě večer jsme zasedli a řekli jsme si, co kdo o situaci ví. Očekávám, že v průběhu dneška se objeví nové informace, na základě kterých rozhodneme o dalším postupu,“ řekl ČTK Major. Podle něj se regionální rada ODS opět sejde dnes večer a vyhodnotí aktuální informace o případu.

Krajský náměstek Michal Zácha, který má v kraji v kompetenci dopravu, sport a volný čas, je zároveň přerovským uvolněným radním, na starosti zde má školství, sport a grantovou politiku, a také předsedou představenstva Vodovodů a kanalizací v Přerově. ČTK se jej nepodařilo v pondělí kontaktovat, má nedostupný mobil. Policisté mohou podezřelého zadržet na 48 hodin. V této lhůtě se musí buď rozhodnout o propuštění na svobodu, nebo pokud je zahájeno trestní stíhání, musí se v této lhůtě podat návrh na vazbu, je-li k tomu důvod.

Vrchní státní zastupitelství v Olomouci v pondělí uvedlo, že se zásah netýká pouze krajského úřadu, policisté podle žalobců zasahovali zejména na území Olomouckého kraje, ale i mimo něj, potvrdil náměstek vrchního žalobce Radek Bartoš. Podle informací ČTK se zásahy mimo kraj mohly týkat podezřelých, kteří mají trvalé bydliště mimo Olomoucký kraj. Detektivové z NCOZ rovněž prováděli domovní prohlídky a prohlídky jiných prostor a pozemků.