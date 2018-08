V katedrále, která vévodila světu, drželi zajatce a ustájili koně

18:22

Důchody v Česku by měly od ledna růst zhruba o 4,8 procenta. Dle navrhované důchodové novely, by průměrné přidání mohlo činit nejspíše 608 korun a k tomu by důchodci měli ještě dostat 300 Kč měsíčně. Podle nynějšího zákona by se penze zřejmě zvedly v průměru o 594 korun. Vyplývá to z propočtů, které vycházejí z platného důchodového zákona a z projednávané novely.