V Karlových Varech odpoledne začne filmový festival, cenu dostane Dustin Hoffman
3. 7. 2026 – 10:34 | Zpravodajství | Jasmína Krásná
V Karlových Varech dnes odpoledne začne 60. ročník Mezinárodního filmového festivalu. Na slavnostním večeru převezme Křišťálový glóbus za mimořádný umělecký přínos světové kinematografii dvojnásobný držitel Oscara Dustin Hoffman.
Na úvod přehlídky obdrží ocenění v podobě Ceny prezidenta festivalu americká režisérka, scenáristka a herečka Maggie Gyllenhaalová. Festival zahájí argentinsko-španělský dokument Zápas století, který mapuje utkání na mistrovství světa ve fotbale v roce 1986 mezi Argentinou a Anglií.
Osmaosmdesátiletého Hoffmana diváci znají ze snímků Rain Man a Kramerová versus Kramer, za které získal Oscara, nebo z filmových hitů Malý velký muž či Tootsie. Na hercovo přání festival v sobotu 4. července uvede jeho průlomový snímek Absolvent režiséra Mikea Nicholse.
Wright je držitelem cen Tony, Emmy a Zlatého glóbu, získal nominace na Oscara a obdržel cenu British Academy Games Award. Diváci ho mohou znát mimo jiné z bondovek, ve kterých ztvárnil agenta CIA, nebo ze snímku Basquiat, který karlovarský festival při příležitosti Wrightova ocenění uvede.
Gyllenhaalová získala za roli v nekonvenční romanci Sekretářka svou první nominaci na Zlatý glóbus. Cenu získala až později díky minisérii Ctihodná žena. Na kontě má také nominaci na Oscara za film Crazy Heart. Objevila se i v pokračování batmanovské série Temný rytíř.
Organizátoři dnes představí znělku pro letošní ročník festivalu, kterou natočil švédský herec a držitel Zlatého glóbu Stellan Skarsgaard, jenž dostal Křišťálový glóbus na karlovarském festivalu loni. Po slavnostním zahájení festivalu bude následovat tradiční koncert. Letos ho připravil DJ a producent NobodyListen a na pódiu před hotelem Thermal se při něm vystřídají Matěj Ruppert, Roman Holý, Lenka Dusilová, Dan Bárta, Yzomandias, Vladimir 518, Akira, Annet X a sbor Vocal Crew by Unique. Koncert je pro veřejnost zdarma.
Festival v Karlových Varech uvede do 11. července přes 130 celovečerních hraných a dokumentárních snímků, z toho 37 v soutěžních sekcích Hlavní a Proxima a nesoutěžní sekci Zvláštní. Českou kinematografii letos v hlavní soutěži zastoupí tři snímky v mezinárodní koprodukci - komediální drama Chica Checa režiséra Šimona Holého, Pramen slovenského režiséra Ivana Ostrochovského a Padlé ovoce, za kterým stojí režisér z Barmy Aun Pčou (v anglické transkripci Aung Phyoe).
Další sekce Horizonty nabídne 55 filmů z aktuální festivalové sezony. Potřinácté bude mít v Karlových Varech zastoupení sekce Imagina, věnovaná dvěma desítkám krátkých i celovečerních filmů s odvážným, místy experimentálním přístupem k vyprávění i stylu. Dřívější sekce půlnočních filmů ponese podruhé název Po zavíračce.
Součástí letošního ročníku karlovarské přehlídky bude sekce Návraty k pramenům. Jeden z divácky nejoblíbenějších programů festivalu, který se ohlíží do historie kinematografie, obsahuje dvacítku vybraných filmů z předchozích ročníků. Další informace se nacházejí na stránkách festivalu.