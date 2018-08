V Janově se zřítil dálniční most. Desítky mrtvých

VIDEO AKTUALITA - Aktuality autor: von

Část dálničního mostu spadla dnes před polednem v italském Janově. Z trosek zatím záchranáři vyprostili 11 mrtvých. Počet obětí však odhadují na desítky. Na místě hrozí výbuch plynu z poškozeného potrubí.

V sutinách je podle policistů rozdrcených několik osobních vozů, zatímco ty nákladní skončily v řece pod mostem. Podle prvních zpráv zřícení části stavby i s pilířem způsobil sesuv půdy. Mostní vozovka spadla během prudkého deště, uvedl server RaiNews.

Agentura ANSA uvedla, že se zhroutila zhruba 100 metrů dlouhá část mostní vozovky. Nejdelší část vozovky spadla do řeky pod mostem, některé velké bloky ale dopadly i na obytné domy a průmyslové haly. Obytné domy v okolí mostu byly následně preventivně evakuovány. Na místě jsou požárníci, policie a záchranná služba.

Most na dálnici A10 vede přes nákupní centra, továrny, několik obytných domů, železniční trať do Milána a řeku Polcevera. Úroveň vozovky je ve výšce 45 metrů. Stavba pochází ze 60. let minulého století a v roce 2016 prošla úpravami. Místní mu přezdívají Brooklynský most. Most je důležitou spojnicí mezi severními regiony Itálie a ligurskými plážemi pod Janovem, dálnice A10 se posléze stáčí na západ na francouzské pobřeží.