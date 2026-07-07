V íránském Komu pokračuje tryzna za zabitého duchovního vůdce Chameneího
7. 7. 2026 – 12:01 | Zpravodajství | Alexej Chundryl
Ulice íránského poutního města Kom dnes zaplnily tisíce truchlících, kteří se přišli rozloučit s bývalým duchovním vůdcem Alím Chameneím, zabitým 28. února při americko-izraelských úderech na Írán.
Rakev s ajatolláhovým tělem byla do města přepravena z Teheránu v pondělí večer. Pokračuje tak šestidenní pieta, kterou zakončí čtvrteční pohřeb v mauzoleu imáma Alího Rezy v Mašhadu, uvedla agentura AFP.
Modlitbu nad rakvemi Chameneího a členů jeho rodiny zabitých při stejných útocích vedl v mešitě Džamkarán 93letý ajatolláh Abdolláh Džavádí Ámolí, který je považován za konzervativního šíitského duchovního. Přítomný dav mimo jiné skandoval heslo "Smrt Americe", jak je běžné na prorežimních shromážděních.
Smuteční průvod, kterému dominoval speciálně upravený nákladní vůz převážející rakve, se pak vydal do mauzolea Fátimy Maasúmy. Ta podle tradice patří do rodiny proroka Mohameda. Státní televize vysílala záběry davů, které se průvodu účastnily.
V pondělí se obdobný průvod konal i v Teheránu. Přestože úřady neuvedly počty lidí v ulicích, dříve oznámily, že očekávají mnohamilionovou účast. Smuteční akce byla podle AFP co do rozsahu srovnatelná s pohřbem prvního duchovního vůdce ajatolláha Rúholláha Chomejního v roce 1989. Úřady tryznu a vysokou účast truchlících prezentují jako znamení síly a jednoty země, která v letošním roce zažila masové protirežimní protesty a válku se Spojenými státy a Izraelem.
Z Komu bude tělo Chameneího letecky přepraveno do šíitských svatých měst Nadžaf a Karbalá v Iráku. Pak se vrátí do Íránu, a to do Mašhadu, kde se ajatolláh narodil.