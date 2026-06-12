V Hradci Králové pokračuje Rock for People, přijedou Bring Me The Horizon
12. 6. 2026 – 8:33 | Zpravodajství | Jasmína Krásná
V hradeckém Parku 360 pokračuje třetím dnem 31.ročník festivalu Rock for People. Nejočekávanějším dnešním hostem jsou Bring Me The Horizon.
Britská metalcorová a alternativně rocková skupina, v jejímž čele stojí zpěvák Oli Sykes, se na Rock for People vrací po dvou letech. Vedle Sykese tvoří její aktuální sestavu kytarista Lee Malia, baskytarista Matt Kean a bubeník Matt Nicholls.
Bring Me The Horizon za svou kariéru získali BRIT Award, nominaci na cenu Grammy a jsou držiteli několika platinových desek, což jen potvrzuje jejich status jedné z nejúspěšnějších rockových kapel. Dosud prodali přes 7,2 milionu alb, několikrát absolvovali světová turné, vyprodali koncerty ve více než 50 zemích.
V letošním roce patří skupina pocházející z Sheffieldu k pěti hlavním hvězdám Rock for People. Ve středu to byli Gorillaz, ve čtvrtek Limp Bizkit, v sobotu vystoupí americká zpěvačka Halsey, vlastním jménem Ashley Frangipaneová, a na závěr festivalu zahrají v neděli Iron Maiden.
V dnešním programu ještě mimo jiné vystoupí zakládající člen kapel Rage Against the Machine a Audioslave Tom Morello, undergroundová formace A Day To Remember nebo britská rocková kapela Basement.
Tuzemskou hudební scénu zastoupí zpěvák a textař Ben Cristovao, ojedinělé hudební seskupení Jiří Pavlica & Hradišťan, jedna z nejpopulárnějších současných českých hudebních skupin Tata Bojs a další.
Vedle hudby na návštěvníky festivalu čekají debaty, stand-up comedy, projekce či performance. Prohlédnout si také mohou panely seznamující s historií Rock for People, který začínal jako regionální akce v Českém Brodě. Více informací k programu je na stránkách festivalu.
Rock for People letos získal cenu za pořádání hudebních festivalů European Festival Awards za rok 2025. Zvítězil v kategorii The Event Safety Award za bezpečnost festivalu. Pořadatelé již před několika dny oznámili, že festival je prakticky vyprodán. Letos očekávají návštěvu 50.000 lidí.