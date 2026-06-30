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V horku pijte toto místo vody. Nápoj ze 3 surovin ochladí organismus s minimem kalorií i v největším vedru

30. 6. 2026 – 15:55 | Magazín | Jana Szkrobiszová

V horku pijte toto místo vody. Nápoj ze 3 surovin ochladí organismus s minimem kalorií i v největším vedru
zdroj: Freepik
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Když venku panují tropické teploty, většina lidí automaticky sahá po sklenici ledové vody. Přesto existuje jednoduchý domácí nápoj, na který nedají dopustit lidé v zemích, kde jsou vedra běžnou součástí léta.

Připravíte ho během několika minut, potřebujete jen tři obyčejné suroviny a podle mnohých osvěží lépe než běžná limonáda.

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Recept, který si předávají celé generace

Oblibě se těší především takzvaná turecká limonáda. Na rozdíl od klasické citronády se připravuje nejen ze šťávy, ale i z jemně nastrouhané citronové kůry. Právě ta dodává nápoji intenzivní citrusovou vůni a výraznější chuť. Základ tvoří pouze citrony, voda a malé množství cukru.

Příprava je jednoduchá. Citrony důkladně omyjte, z jednoho nebo dvou nastrouhejte pouze žlutou část kůry, vymačkejte šťávu, přidejte vodu a podle chuti malé množství cukru. Nápoj nechte krátce vychladit a poté přeceďte.

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Proč může být lepší než obyčejná voda

V horkém počasí nejde jen o to, kolik tekutin vypijete, ale také o to, abyste pili pravidelně. Výrazná citronová chuť mnoho lidí motivuje k častějšímu pití, takže snáze doplní tekutiny ztracené pocením.

Odborníci upozorňují, že na pocit žízně není dobré čekat. Ten totiž může být jedním z prvních signálů, že organismus už začíná být dehydratovaný. Pravidelné popíjení během celého dne je proto důležitější než vypít velké množství vody najednou.

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Ledové nápoje nejsou vždy nejlepší volbou

Mnoho lidí se snaží ochladit ledovou vodou přímo z lednice. Krátkodobě sice přinese úlevu, ale příliš studené nápoje nemusí být každému příjemné. V řadě horkých zemí proto dávají přednost nápojům, které jsou pouze vychlazené a pijí je průběžně během celého dne.

Domácí citronový nápoj má navíc výhodu v tom, že přesně víte, co obsahuje. Na rozdíl od mnoha kupovaných limonád neobsahuje umělá aromata ani velké množství přidaného cukru.

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Největší chybou je zapomenout pít

Lékaři se shodují, že během tropických dnů představuje největší riziko právě nedostatek tekutin. Prvními příznaky dehydratace bývají únava, bolest hlavy, závratě nebo tmavší moč. Ohroženější jsou zejména děti, senioři a lidé, kteří pracují venku nebo sportují.

Domácí turecká limonáda sice není zázračným lékem na vedra, může ale být příjemným způsobem, jak dodržovat pitný režim. Někdy totiž stačí jen změnit to, co máte ve sklenici, a horké letní dny se snášejí o něco lépe.

Tagy:
dieta voda vedro nápoj suroviny cukr ledový
Zdroje:
hopkinsmedicine.org, The Guardian, who.int
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Jana Szkrobiszová
Píše o módě, kráse, bytových interiérech i skutečném životě. Miluje styl, příběhy, celebrity, hudbu, malování, sport i cestování. Inspiraci hledá ve světě, i v lidech kolem sebe. Věří, že dobrý text může být stejně silný jako dobrý parfém, který ve vás zanechá stopu.

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