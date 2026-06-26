V horku je lepší než zmrzlina. Tato potravina ochladí organismus účinněji a nepřidá zbytečné kalorie
26. 6. 2026 – 20:35 | Magazín | Jana Szkrobiszová
Když venkovní teploty překročí třicítku, většina lidí automaticky sáhne po zmrzlině nebo ledově vychlazeném nápoji. Pocit úlevy ale často vydrží jen několik minut. Přesto existuje potravina, která ochladí nejen organismus, ale ještě pohlídá zbytečný příliv kalorií.
Odborníci upozorňují, že některé běžné potraviny pomáhají organismu zvládat horko účinněji než ledové sladkosti. Překvapivě mezi ně patří i obyčejný kefír.
Ledová zmrzlina tělo ve skutečnosti neochladí na dlouho
Málokdo si uvědomuje, že velmi studené jídlo může vyvolat opačnou reakci, než očekáváme. Organismus se snaží udržet stálou tělesnou teplotu kolem 37 °C. Když do něj přijde velké množství ledově studené potravy nebo nápoje, začne vytvářet více tepla, aby rozdíl vyrovnal.
Výsledkem je, že příjemný pocit ochlazení rychle zmizí a člověk se může po chvíli cítit ještě více rozpálený. Přestože zmrzlina přinese okamžitý pocit chladu, její účinek je krátkodobý. Trávení kaloricky bohatých potravin vytváří teplo (tzv. dietou indukovaná termogeneze), takže organismus musí část energie využít na jejich zpracování.
Kefír pomáhá více, než si většina lidí myslí
Jednou z potravin, kterou odborníci doporučují během horkých dnů, je kefír. Obsahuje velké množství vody, bílkovin, minerálů a probiotických kultur, které podporují správnou činnost střev. Díky tomu se organismus lépe vyrovnává s dehydratací i vysokými teplotami.
Fermentované mléčné výrobky jsou navíc lehce stravitelné a nezatěžují trávení tolik jako těžká nebo tučná jídla. Právě trávení totiž samo o sobě vytváří teplo, takže čím lehčí oběd si dopřejete, tím příjemněji se budete během dne cítit.
Podobně funguje například acidofilní mléko nebo bílý jogurt.
Pomohou také okurky, meloun nebo rajčata
Při vysokých teplotách je důležité vybírat potraviny s vysokým obsahem vody. Mezi nejlepší patří:
- okurky (obsahují přibližně 96 % vody),
- vodní meloun,
- rajčata,
- listové saláty,
- cuketa,
- jahody,
- broskve
Tyto potraviny pomáhají doplňovat tekutiny a zároveň dodávají vitamíny, minerály i antioxidanty.
Teplé jídlo není v létě špatný nápad
Možná vás překvapí, že v řadě horkých zemí lidé běžně jedí teplé polévky nebo pijí teplý čaj. Důvod je jednoduchý. Teplý nápoj podporuje pocení, které je nejúčinnějším přirozeným mechanismem ochlazování lidského těla.
Stejný princip využívají například obyvatelé Blízkého východu nebo některých oblastí Asie.
Na co si dát během veder pozor
Odborníci doporučují omezit především:
- velmi sladké limonády,
- alkohol,
- těžká smažená jídla,
- velké množství ledových nápojů najednou.
Místo nich je vhodnější pít pravidelně menší množství vody, minerálních vod nebo neslazených čajů a doplňovat tekutiny také prostřednictvím ovoce a zeleniny.
Klíčem je hydratace, ne ledová teplota
Nejdůležitější není, aby bylo jídlo co nejstudenější. Mnohem větší roli hraje dostatek tekutin, lehká strava a průběžné doplňování minerálů, které tělo během pocení ztrácí. Právě proto mohou být kefír, jogurt, okurky nebo meloun během tropických dnů mnohem lepší volbou než další kopeček zmrzliny.