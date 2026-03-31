V drogerii za 400, v Actionu za 50 korun: Hit moderních koupelen si nyní může vyzkoušet každý
31. 3. 2026 – 7:32 | Magazín | BS
Virální hit, který v posledních letech hýbe internetem, si nyní můžete v diskontním řetězci Action vyzkoušet za pár šupů.
Čištění zubů je rituál, který bychom měli provádět alespoň dvakrát denně. Je proto vlastně docela s podivem, že jsme zubním pastám po dlouhá léta automaticky přisuzovali jen větrovou chuť máty a nic jiného.
Což už ale neplatí, protože, jak ví každý, kdo sleduje sociální sítě a virální videa, před nějakou dobou vtrhla na trh australská značka HiSmile se svými ochucenými zubními pastami a internet se hned začal předhánět v tom, jak zkoušel ranní či večerní hygienu, která najednou chutnala třeba po broskvovém čaji, červeném melounu, cukrové vatě a podobně.
Cíl byl jasný: Proměnit pro mnohé otravnou rutinu v zajímavý zážitek a posílit tak v lidech návyky péče o chrup. Mise byla splněna na výbornou, jenže háček byl pro spoustu lidí nabíledni: Cena.
Produkty HiSmile se v době největšího internetového boomu prodávaly klidně za 300 až 400 korun ve specializovaných drogeriích, což, ruku na srdce, je za zubní pastu už opravdu docela hodně. Cena od té doby sice trochu spadla, ale ještě jsme tu neměli takovou pecku, s jakou přišel oblíbený řetězec Action.
Ten totiž v rámci týdenní akce zařadil do své nabídky pasty HiSmile za pouhých 50 korun, což už je cena srovnatelná s úplně běžnými zubními pastami. Na výběr je pět příchutí: Broskev, kokosová pěna, vanilka, cukrová vata a mango.
Pasty se okamžitě staly jedním z nejžádanějších artiklů obchodu – trend totiž lidi stále zajímá a díky zlomku původní ceny si ho nyní může vyzkoušet každý. Ať už chcete pastu ochutnat sami, nebo například najít pozitivní cestu, jak své děti motivovat k čištění zubů, za padesát korun už tenhle experiment dává smysl.