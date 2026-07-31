V další vepřové paštice z Luhačovic může být botulotoxin, lidé by ji neměli jíst
31. 7. 2026 – 15:23 | Zpravodajství | Jasmína Krásná
Hygienici a veterináři rozšířili varování před konzumací paštik zakoupených v Hotelu Litovel v Luhačovicích na Zlínsku.
Lidé by neměli jíst nejen vepřovou paštiku s mandlemi, jak uvedly příslušné orgány ve čtvrtek, ale nově ani vepřovou paštiku se zeleným pepřem. Může v nich být bakterie produkující jed botulotoxin. Spotřebitelům doporučují výrobek bezpečně zlikvidovat, případně vrátit v místě zakoupení. ČTK to dnes sdělil ředitel Krajské hygienické stanice Zlínského kraje (KHS ZK) Miroslav Procházka.
Dnešní vyšetření a identifikace podle něj potvrdily přítomnost bakterie Clostridium botulinum v dalších vzorcích obou výrobků pocházejících z různých výrobních šarží. "Vzhledem k možnému závažnému ohrožení zdraví spotřebitelů vyzýváme všechny osoby, které si uvedené výrobky zakoupily, aby je v žádném případě nekonzumovaly, a to bez ohledu na datum minimální trvanlivosti. Spotřebitelům doporučujeme výrobky bezpečně zlikvidovat nebo vrátit v místě zakoupení," uvedl Procházka.
Výrobky, které hotel prodával a mohou být závadné, jsou nazvané Naše vepřová paštika s mandlemi a Naše vepřová paštika se zeleným pepřem. V potravinách se v České republice botulotoxin vyskytuje velmi zřídka.
Botulotoxin patří mezi nejúčinnější známé přírodní jedy. "Působí na nervový systém a blokuje přenos nervových vzruchů na svaly, což může vést k postupnému ochrnutí svalstva. V závažných případech může dojít k postižení dýchacích svalů a k život ohrožujícím komplikacím," uvedl už dříve Procházka.
Mezi první příznaky botulismu, tedy otravy botulotoxinem, patří zejména rozmazané nebo dvojité vidění, pokles očních víček a potíže se zaostřováním. Řadí se k nim také poruchy polykání, poruchy řeči, sucho v ústech a svalová slabost. Lidé, kteří paštiky jedli a zaznamenali některý z těchto příznaků, by měli podle hygieniků neprodleně vyhledat lékařskou pomoc a informovat zdravotnické pracovníky o možné souvislosti mezi zdravotními obtížemi a konzumací tohoto výrobku.
Otrava botulotoxinem, kterému se přezdívá klobásový jed, vzniká nejčastěji konzumací nesprávně konzervovaných potravin jako domácí zavařeniny, masové konzervy nebo česnek naložený v oleji, v nichž bakterie Clostridium botulinum mohou vyprodukovat extrémně silný nervový jed. Preventivní ochranou je zejména dodržování přísné hygieny při zavařování a zákaz konzumace nafouklých konzerv. Význam má také skladování výrobků při chladničkové teplotě. Důkladné provaření potraviny většinou případný botulotoxin zlikviduje.