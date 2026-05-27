V Česku padla rekordní výhra v loterii, sázející získal 2,911 miliardy korun
27. 5. 2026 – 8:35 | Zpravodajství | Jasmína Krásná
V Česku padla rekordní výhra v loterii, sázející získal dnes večer ve hře Eurojackpot 2,911 miliardy korun.
Informace z tabulky výher na webu loterijní společnosti ČTK potvrdila mluvčí Allwyn Česko Dita Stejskalová. Dosavadní rekord z května 2015 byl 2,466 miliardy korun ve stejné hře.
Stejskalová upozornila, že sázející z výhry odvede státu 15procentní srážkovou daň. Český státní rozpočet tak od výherce získá téměř 437 milionů korun. Vsadit si v Eurojackpotu mohou lidé v 19 zemích, ve druhém pořadí dnes jeden sázející v Norsku a čtyři v Německu získali každý víc než 98 milionů korun.
Allwyn podle Stejskalové nyní zjišťuje, ve kterém kraji byla vítězná sázenka podána, případně jestli si výherce nevsadil on-line. Bližší informace firma oznámí později.
Mezinárodní číselná loterie Eurojackpot se hraje od března 2012, v Česku od října 2014. Dosavadní nejvyšší výhru 2,466 miliardy korun v ní sázkař z Pardubického kraje vyhrál 15. května 2015. O vyhrané peníze se přihlásil po 26 dnech, peníze tehdy danit nemusel.
Česko má z výher v loteriích ještě jednoho miliardáře. V Eurojackpotu 14. června 2019 vyhrál 1,412 miliardy korun. Vsadil tehdy on-line přes internet na stránkách loterijní společnosti.