Dnes je středa 27. května 2026., Svátek má Valdemar
Počasí dnes 27°C Polojasno

V Česku padla rekordní výhra v loterii, sázející získal 2,911 miliardy korun

27. 5. 2026 – 8:35 | Zpravodajství | Jasmína Krásná

V Česku padla rekordní výhra v loterii, sázející získal 2,911 miliardy korun
zdroj: Profimedia
Přidat mezi oblíbené zdroje na Googlu

V Česku padla rekordní výhra v loterii, sázející získal dnes večer ve hře Eurojackpot 2,911 miliardy korun.

Informace z tabulky výher na webu loterijní společnosti ČTK potvrdila mluvčí Allwyn Česko Dita Stejskalová. Dosavadní rekord z května 2015 byl 2,466 miliardy korun ve stejné hře.

Stejskalová upozornila, že sázející z výhry odvede státu 15procentní srážkovou daň. Český státní rozpočet tak od výherce získá téměř 437 milionů korun. Vsadit si v Eurojackpotu mohou lidé v 19 zemích, ve druhém pořadí dnes jeden sázející v Norsku a čtyři v Německu získali každý víc než 98 milionů korun.

Allwyn podle Stejskalové nyní zjišťuje, ve kterém kraji byla vítězná sázenka podána, případně jestli si výherce nevsadil on-line. Bližší informace firma oznámí později.

Mezinárodní číselná loterie Eurojackpot se hraje od března 2012, v Česku od října 2014. Dosavadní nejvyšší výhru 2,466 miliardy korun v ní sázkař z Pardubického kraje vyhrál 15. května 2015. O vyhrané peníze se přihlásil po 26 dnech, peníze tehdy danit nemusel.

Česko má z výher v loteriích ještě jednoho miliardáře. V Eurojackpotu 14. června 2019 vyhrál 1,412 miliardy korun. Vsadil tehdy on-line přes internet na stránkách loterijní společnosti.

Tagy:
Evropa hry zajimavosti sázky ČR Eurojackpot
Zdroje:
ČTK

Předchozí článek

Neseberete po psovi, bez pardonu vás vyhodí z bytu. Měla by podobná pravidla platit i u nás?

Následující článek

Konec nadějí, Honza Dědek definitivně končí na Primě: "Nečekal jsem, že to budeme zrovna my, kdo vypadne"

Nejnovější články