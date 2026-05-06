V Českém Švýcarsku zbývá uhasit pět hektarů lesa, letecká pomoc skončila
6. 5. 2026 – 6:40 | Zpravodajství | Jasmína Krásná
Hasičům se dnes podařilo snížit plochu požářiště v národním parku České Švýcarsko z původních více než 100 hektarů na pět hektarů.
Letecké hašení skončilo a hasiči zatím nepředpokládají, že by vrtulníky v oblasti nadále pomáhaly. ČTK to řekl mluvčí krajských hasičů Tomáš Kalvoda. Les vzplál mezi Rynarticemi a Dolní Chřibskou v sobotu odpoledne. Požár dostali hasiči pod kontrolu v pondělí večer, dnes večer v Českém Švýcarsku začalo pršet.
Dnes bylo cílem intenzivního zásahu, na kterém se podílelo zhruba 370 hasičů a šest vrtulníků, snížit zasaženou plochu v těžko přístupném terénu z 20 na pět hektarů, což se večer podařilo. Přes noc se budou nad lokalitou, kde platí bezletová zóna, pohybovat drony s termokamerami, které slouží k vyhledávání skrytých ohnisek. Po 21:00 hasiči na síti X uvedli, že ještě naráží na ohniska, problémová místa jsou kolem skal v těžko přístupném terénu. "Situaci se nám daří držet pod kontrolou. Do těchto částí požářiště budeme i nadále soustředit naše síly a prostředky," uvedli.
Pomoct by hasičům mohl déšť. "V Českém Švýcarsku právě začíná pršet!" napsal Český hydrometeorologický ústav (ČHMÚ) před 23:00 na síti X. V oblasti by podle meteorologů mělo během několika hodin spadnout od tří do deseti milimetrů vody.
Na místě zůstávají profesionální i dobrovolní hasiči. "Pokud drony objeví v noci nějaká ohniska, budou je ihned hasiči likvidovat," uvedl Kalvoda. Ve středu se počítá nadále s odřady profesionálních hasičů ze tří sousedních krajů a také dobrovolnými hasiči. Důležitost jejich pomoci dnes vyzdvihl generální ředitel Hasičského záchranného sboru ČR Vladimír Vlček. Také ve středu by se v terénu mělo pohybovat kolem 370 hasičů. "Nadále platí, že jediným zraněným zůstává hasič, který se zkraje zásahu přehřál," uvedl mluvčí.
S hašením dnes pomáhalo šest helikoptér. Dvě slovenské po 15:00 nad parkem dolétaly, do večera tam hasily dvě armádní a dvě policejní helikoptéry. "Do dalších dnů s nasazením letecké techniky už nepočítáme, na vyžádání bude když tak operativně připravená Letecká služba Policie ČR. Rušíme také stanoviště na letišti v Chřibské, pro případ potřeby tam ale zůstává jedna z velkoobjemových mobilních nádrží," uvedli hasiči. Očekávají také, že by mohlo začít pršet.
Policie dnes večer na síti X uvedla, že její letecká služba v Českém Švýcarsku od soboty provedla 557 shozů vody pomocí bambivaku. "Současně zajišťovala koordinaci leteckého provozu, monitorování skrytých ohnisek i komunikaci s hasiči v terénu," sdělili policisté s tím, že letecká služba dnes podporu hašení ukončila. Návrat svých posádek ze zásahu v Českém Švýcarsku večer oznámila také armáda. "Celkem máme za sebou téměř 60 hodin nasazení, 596 shozů a 1023 tun vody dopravených na požářiště," napsala na síti X.
Z letiště nad městem, odkud startovalo během zásahu až osm vrtulníků, se hasiči zřejmě přesunou na jiné místo v Chřibské. Při práci hasičům stále pomáhají lidé ze správy národního parku České Švýcarsko. Místo dnes navštívil ministr životního prostředí Igor Červený (Motoristé). Zopakoval, že po uhašení požáru bude chtít zahájit debatu o tom, jak v národním parku zpracovávat staré suché dřevo.
Policie zahájila vyšetřování příčin požáru. Mluvčí Správy národního parku České Švýcarsko Tomáš Salov v pondělí ČTK řekl, že lze vyloučit přirozené příčiny vzniku požáru, protože bouřka v oblasti nebyla. Za požárem podle něj stojí člověk stejně jako v případě největšího požáru v ČR, který zasáhl oblast v okolí Hřenska před čtyřmi lety. Vlček se dnes k příčinám požáru odmítl vyjadřovat.
Pro řidiče zůstávají kvůli zásahu a většímu pohybu techniky uzavřeny některé silnice v okolí Chřibské. Nadále platí zvýšené riziko požáru, turisté se mohou v národním parku pohybovat pouze po značených stezkách a zakázaný je pobyt v oblasti v noci.
Na Děčínsku hoří v podobně náročném terénu jako při rozsáhlém požáru v roce 2022, který hasiči likvidovali tři týdny. Tehdy ale požár zasáhl desetkrát větší území.