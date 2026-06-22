V České televizi a Českém rozhlase začala jednodenní stávka kvůli financování
22. 6. 2026 – 9:27 | Zpravodajství | Jasmína Krásná
V České televizi (ČT) a Českém rozhlase (ČRo) začala dnes po půlnoci čtyřiadvacetihodinová výstražná stávka.
Zaměstnanci tak protestují proti vládnímu plánu zrušit televizní a rozhlasové poplatky a obě veřejnoprávní média financovat ze státního rozpočtu, což podle nich ohrožuje jejich nezávislost. Stávka se projeví po celý den ve vysílání všech stanic s výjimkou dětských kanálů Déčko a Radio Junior.
Na programech ČT se v horní části obrazovky objevuje vysvětlující lišta a QR kód s odkazem na podrobnosti k protestu. Na webech ČT a ČRo je rovněž lišta informující o dnešní stávce s odkazem na vysvětlující stránku s důvody stávky i popisem, jak se projeví ve vysílání obou institucí.
"Některé pořady začínají s minutovým zpožděním. Zaměstnanci ČT jsou ve výstražné stávce. Děláme vše pro to, abychom zajistili vysílání i nadále v kompletním rozsahu," informoval diváky ČT24 po půlnoci text na liště v horní části obrazovky.
Zprávy na programu ČT24 začínají od půlnoci s minutovým zpožděním, do té doby jsou na tmavé obrazovce hodiny odpočítávající minutu a vysvětlující text. Informací o stávce po půlnoci zahájil zprávy moderátor, který byl v černém obleku. Ve zprávách ve 4:31, které rovněž uvedl moderátor oblečený v černém obleku a kravatě, kromě minutového zpoždění diváci stávku nijak nepocítili. Ve zpravodajské relaci nebyla stávka ani zmíněna. Zprávy v 5:01, 6:01 a 7:01 začaly stejně jako o půlnoci tmavou obrazovkou s hodinami odpočítávajícími minutu.
Česká televize dnes bude vysílat s minutovým zpožděním i některé další pořady, a to včetně publicistiky nebo studií k mistrovství světa ve fotbale. Na webech, teletextu, digitálních službách či sociálních sítích je kvůli omezení práce stručnější obsah, než je obvyklé.
V rozhlase bude stávka patrná ve spojeném vysílání dvě minuty před 08:00, 12:00 a 18:00 hodinou i v různých nezpravodajských pořadech na jednotlivých stanicích během celého dne. O půlnoci zazněla například na Radiožurnálu informace o plánované podobě dnešní stávky. Před 8:00 poskytl Radiožurnál prostor stávkujícím zaměstnancům, aby v předtočeném příspěvku vysvětlili důvody, průběh a cíl stávky. Následovala minuta ticha za stabilitu a nezávislost ČRo a ČT.
V Praze před budovou Českého rozhlasu na Vinohradské ulici a před sídlem zpravodajství ČT na Kavčích horách se uskuteční happeningy a protestní shromáždění. Stávkující zaměstnanci přijdou dnes do práce v černém oblečení a ke stejnému kroku vyzvali i své podporovatele. Protest provází slogan "Pro vás. Ne pro politiky". Zásahy do dnešního vysílání ČT a ČRo podle organizátorů neporuší zákon ani závazky veřejné služby.
Podle zpravodajek ČTK na místě byl před 08:00 u budov Čt i ČRo v Praze klid. Na jednom z oken budovy rozhlasu je improvizovaný transparent s nápisem: "Když rozhlas, tak pro všechny! I do zahraničí." U budovy rozhlasu hlídkovala policie.
Stávku vyhlásila iniciativa zaměstnanců České televize a Českého rozhlasu Veřejnoprávně s podporou odborových organizací. Zaměstnanci tím reagovali na vládní návrh zákona, který ruší dosavadní systém televizních a rozhlasových poplatků a nahrazuje jej financováním ze státního rozpočtu. Rozpočty obou institucí se podle vládního plánu mají snížit asi o 15 procent, celkem o 1,4 miliardy korun proti letošku. ČT a Český rozhlas (ČRo) uvedly, že by musely omezit výrobu pořadů a propustit 450 až 700 zaměstnanců ze 4250. Podle iniciativy Veřejnoprávně taková změna oslabí finanční stabilitu obou institucí i jejich nezávislost a vedla by k omezení poskytované veřejné služby.
Změnu financování vláda odůvodňuje mimo jiné plněním slibů voličům a úsporami. Koaliční politici tvrdí, že nezávislost ČT a ČRo tím není nijak ohrožena, podobný model funguje i v dalších zemích Evropské unie.