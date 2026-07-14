V čerstvém baby špenátu z Kauflandu bylo 50krát více pesticidů nad limit
14. 7. 2026 – 14:22 | Zpravodajství | Jasmína Krásná
Čerstvý baby špenát z Kauflandu obsahoval téměř padesátkrát více pesticidů, než je stanovený limit, zjistila Státní zemědělská a potravinářská inspekce (SZPI).
Šlo o potravinu v plastovém obalu o hmotnosti 125 gramů, která pocházela od producenta v Itálii. Vyplývá to z informací SZPI na webu Potraviny na pranýři.
V salátu se nacházel pesticid acetamiprid. Jde o látku, která se používá v přípravcích pro hubení hmyzu. Inspektoři salát odebrali ke kontrole v květnu ve vyškovském Kauflandu, výrobek do svých prodejen řetězec dodával z centrálního skladu v Olomouci. SZPI připravuje zahájení správního řízení s Kauflandem o uložení pokuty.
Čerstvé saláty patří podle mluvčího SZPI Pavla Kopřivy k portfoliu běžně kontrolovaných potravin, které jsou součástí studené kuchyně, řekl ČTK. Tento segment podle něj není s ohledem na dosavadní výsledky kontrol problémový. Nejčastější problém s překročením limitů pro rezidua pesticidů je podle kontrolních výsledků s potravinami z jihovýchodní Asie, v některých případech jde i o koktejl pesticidů. Kontaminovanými potravinami bývá čerstvé i sušené ovoce či čaje, také čerstvé bylinky či koření.