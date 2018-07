V centru Prahy spadl kus budovy, jeden člověk je těžce zraněný

Prodloužení oprávnění vysokých škol k zajišťování některých nynějších studijních programů zhruba o pět let Senát nejspíš schválí. Jeho školský výbor v úterý podpořil poslaneckou novelu, která to umožní. Důvodem prodloužení je podle předkladatelů neočekávaně výrazné zpomalení akreditace nových studijních programů.

Velkým vítězem pondělního setkání amerického a ruského prezidenta v Helsinkách je Vladimir Putin. V komentáři k setkání to v úterý napsal britský list The Guardian. Dle listu The Times zanechala cesta Donalda Trumpa do Evropy nepříjemnou pachuť. Ke spojencům byl totiž hrubý, k Putinovi se choval servilně.

11:31