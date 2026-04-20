V bulharských volbách podle prvních výsledků vede strana exprezidenta Radeva
20. 4. 2026 – 6:03 | Zpravodajství | Jasmína Krásná
V bulharských parlamentních volbách vede strana Progresivní Bulharsko se 43 procenty hlasů.
Vyplývá to z prvních oficiálních výsledků po sečtení sedmi procent hlasů, uvedla agentura Reuters. Progresivní Bulharsko vede někdejší prezident Rumen Radev, označovaný za proruského.
První odhady výsledků dnešních voleb přisoudily exprezidentově straně 37,5 procenta hlasů. Radevova strana podle odhadů předstihla svého hlavního soupeře, konzervativní středopravicové uskupení GERB-SDS. Tomu odhady přisoudily 16,2 procenta hlasů.
Navzdory obrovskému rozdílu mezi oběma stranami by předpokládaný podíl hlasů nemusel Radevovi stačit k sestavení jednobarevné vlády, upozornila agentura AP. Země od roku 2021, kdy po rozsáhlých protikorupčních demonstracích skončil v čele vlády Bojko Borisov, prochází politickou krizí, při níž se u moci střídají křehké koalice.
Radev zastával funkci prezidenta od roku 2017. Na konci loňského roku otevřeně podpořil demonstranty a v lednu rezignoval, aby se mohl ucházet o místo v parlamentu.
Exprezident mimo jiné slibuje boj proti korupci. Zároveň se staví proti některým postojům Evropské unie, mimo jiné odmítá unijní tzv. zelenou politiku, chce obnovit spolupráci s Ruskem a je proti dodávání zbraní Ukrajině, která od února 2022 vzdoruje ruské invazi.
Dnešní parlamentní volby byly už osmé za posledních pět let. K pádu zatím poslední vlády v Bulharsku vedly rozsáhlé protesty proti návrhu nového rozpočtu, který počítal se zvýšením sociálních odvodů a některých daní.rozpočtovému plánu. Protesty loni přiměly k demisi premiéra Rosena Željazkova.