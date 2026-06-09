V Brně se rozjíždí festival Ignis Brunensis, ohňostroje začnou koncem června
9. 6. 2026 – 13:27 | Zpravodajství | Jasmína Krásná
V Brně se koncem týdne uskuteční řada zábavních a kulturních akcí, které jsou součástí letního festivalu zábavy Ignis Brunensis.
Jde například o hudební festival Brno Brass Fest, Dopravní nostalgii, Transport Show či Den policie. Samotné ohňostroje jako klíčová součást festivalu se uskuteční až na přelomu června a července na Brněnské přehradě. Proti zvyklostem později kvůli tomu, že by kolidovaly se závodem Moto GP. Na tiskové konferenci to dnes řekl za pořadatele Jiří Morávek ze společnosti Snip&Co.
Hudební festival Brno Brass Fest začíná čtvrtečním koncertem na Biskupském dvoře, v pátek se po loňské premiéře uskuteční Brass Party v pisárecké tramvajové vozovně a v neděli je naplánovaný závěrečný koncert na Špilberku. V pátek se také na náměstí Svobody uskuteční Den policie, kde budou policisté ukazovat moderní i historickou techniku, svou činnost představí například policejní pyrotechnici či dopravní policisté.
Na výstavišti se koná v pátek a v sobotu Transport Show, kterou pořádá sdružení nákladních silničních dopravců Česmad Bohemia. V pátek v podvečer a v sobotu odpoledne vyjede také spanilá jízda tahačů na náměstí Svobody. Návštěvníci se budou moct do moderních kamionů posadit a prohlédnout si je.
Tradičně se koná v sobotu i Dopravní nostalgie, kde spojují síly Technické muzeum v Brně, Dopravní podnik města Brno a Kordis JMK. Díky nim budou po Brně jezdit historické vozy MHD, z Brna do Zastávky vyjede parní vlak a v okolí Zastávky budou jezdit historické linkové autobusy. V neděli ještě pojede odpoledne historická tramvaj mezi náměstím Svobody a Ústředním hřbitovem.
Ohňostrojná show začala nesoutěžním představením již 30. května, na Brněnské přehradě ale uvidí diváci první až 27. června a posléze ještě 1. a 4. července. "Posunuli jsme se o týden kvůli Moto GP, která se koná 19. až 21. června. Vypadá to, že přijedou i lidé, kteří by ve školním roce nepřijeli. Jak z Česka, tak ze zahraničí," řekl Ondřej Morávek. Tvůrci budou Češi, Švýcaři a Finové.
Obě soboty bude součástí také dronová show. Letos organizátoři nechají vzlétnout současně 500 dronů, což je dvojnásobek proti loňsku. Zatímco drony startují ve 22:00, ohňostroje budou odpálené vždy ve 22:30.