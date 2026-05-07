V Amsterodamu je v nemocnici žena s příznaky hantaviru, podle médií letuška
7. 5. 2026 – 13:10 | Zpravodajství | Jasmína Krásná
V Amsterodamu byla hospitalizována Nizozemka, která vykazovala možné příznaky nákazy hantavirem, informovala dnes agentura Reuters s odvoláním na nizozemské ministerstvo zdravotnictví.
Z výletní lodi MV Hondius po vypuknutí nákazy a smrti prvního z celkem tří dosud zemřelých cestujících vystoupilo při zastávce na ostrově Svatá Helena zhruba 40 lidí, uvedlo dnes podle agentur nizozemské ministerstvo zahraničí.
Hospitalizovaná žena je podle nizozemské televizní stanice RTL letuškou nizozemské letecké společnosti KLM. V kontaktu byla s infikovanou 69letou ženou z lodi, která později zemřela v johannesburské nemocnici.
Čtyři desítky cestujících, včetně manželky zemřelého Nizozemce, opustilo výletní loď při zastávce na Svaté Heleně v jižním Atlantiku, oznámila dnes nizozemská diplomacie. Španělský deník El País už ve středu s odvoláním na jednoho z cestujících z lodi napsal, že na ostrově Svatá Helena vystoupilo 22. dubna 23 lidí.
Nizozemská výletní společnost, která je provozovatelem lodi, již dříve uvedla, že na ostrově Svatá Helena vystoupila Nizozemka, doprovázející tělo svého manžela. Poté odletěla komerčním letem do Jihoafrické republiky a zemřela v péči lékařů nedlouhu poté, co zkolabovala na letišti v Johannesburgu. Společnost však tehdy neoznámila, že by na Svaté Heleně opustil plavidlo ještě někdo další.
Úřady v Jižní Africe a Evropě a podle deníku The New York Times také nejméně ve třech státech USA se nyní snaží vysledovat osoby, které z lodi vystoupily, včetně jejich kontaktů. Světová zdravotnická organizace (WHO) ve středu uvedla, že počet nakažených hantavirem v souvislosti s výletní lodí se zvýšil na osm poté, co se ve Švýcarsku přihlásil jeden člověk, který z lodi vystoupil ještě předtím, než tam byl hantavirus zjištěn. Tento Švýcar je nyní v nemocnici v Curychu.
Na palubě lodi, která nyní směřuje ke španělským Kanárským ostrovům, podle agentury AFP zůstává kolem 150 lidí. Devět desítek z nich tvoří cestující z 15 zemí a dalších asi šedesát jsou členové posádky z 12 zemí. Na lodi podle dostupných informací není žádný občan České republiky. Ve středu neměl podle španělské ministryně zdravotnictví Mónicy Garcíaové nikdo z lidí na palubě příznaky hantaviru. Do přístavu ostrova Tenerife by se plavidlo podle španělských médií mělo dostat asi v sobotu, v pondělí pak podle AFP začne evakuace a repatriace cestujících.
Hantavirus je vzácné virové dýchací onemocnění, které provázejí bolesti hlavy, závratě, horečka, nevolnost, průjem a bolesti žaludku, po nichž následuje náhlý nástup vážných dýchacích potíží. Na nákazu zatím neexistuje žádná léčba, lék ani vakcína. Úmrtnost dosahuje 35 až 50 procent.