Už za pár hodin prudký zvrat. Úleva ale nepotrvá dlouho, varují meteorologové
5. 8. 2026 – 12:42 | Magazín | BS
Středa je vrcholem další vlny veder — na jižní Moravě teploty vystoupí až k 38 °C. Odpoledne se ale počasí otočí: Kolem 16:00 se začnou tvořit bouřky a ve čtvrtek dorazí studená fronta, která srazí rtuť až o deset stupňů. Kdo doufá v konec tropů, bude ale zklamaný — už v neděli se maxima vracejí nad třicítku.
Vrchol vlny veder padl na středu. Podle předpovědi ČHMÚ se Česko dostane na 32 až 36 °C, na jižní Moravě až na 38 °C — tedy do pásma, před nímž meteorologové varují jako před velmi silnou až extrémní zátěží teplem. Noční minima přitom klesla jen k 21 °C, takže organismus neměl mezi dvěma horkými dny šanci si odpočinout.
Zlom nepřijde v poledne ani až v podvečer, ale odpoledne, a to s téměř hodinovou přesností.
„Zvrat v počasí přijde až v odpoledních hodinách okolo 16:00, kdy se začnou vytvářet první bouřkové mraky, a to především na jižní Moravě a na Vysočině," upřesnil meteorolog Meteocentra Jakub Kohoutek.
Vrchol bouřkové aktivity spadá mezi 19. a 20. hodinu, kdy se bouřky rozloží do pásu od rakouských hranic až po Jeseníky. Nejintenzivnější srážky modely kladou severně od Brna, po 20:00 se těžiště přesune do východních Čech a na Liberecko. Nárazy větru mohou dosáhnout 60 km/h.
Už v úterý vydal ČHMÚ oranžovou výstrahu pro sedm krajů a počítal v ní s nárazy 70 až 100 km/h a s kroupami přes dva centimetry.
Středeční bouřky jsou předvojem studené fronty, která dorazí ve čtvrtek — tedy o den dřív, než modely ukazovaly ještě o víkendu. Teploty za ní spadnou až o deset stupňů a poprvé po dnech se dostanou pod tropickou hranici 30 °C. Nejvyšší úhrny srážek podle meteorologa Martina Štrose spadnou na Moravě a ve Slezsku, norský yr.no počítá jen pro Prahu s deseti milimetry.
Pátek bude jediný skutečně chladný den týdne: Kolem 26 až 27 °C, s ranními minimy, která v kotlinách klesnou ke 13 °C. Úleva má ale krátkou trvanlivost. Fronta přejde rychle k východu a hlubší vpád chladného vzduchu za ní nenásleduje — meteorologové proto počítají s tím, že se teploty už o víkendu začnou vracet nad tropickou hodnotu. V sobotu k 28 °C, v neděli podle AccuWeather v Praze rovnou 32 °C.
Tím to ale dost možná neskončí, protože teplotní křivka týdenního výhledu stoupá dál: Ke konci příštího týdne už ČHMÚ čeká 35 °C. To je nicméně ještě daleko, takže se předpověď může měnit.