Už to nejsou děti: Potomci slavných českých osobností dobývají showbyznys
23. 4. 2026 – 12:30 | Magazín | Jana Szkrobiszová
Narodili se do slavných rodin, ale to jim úspěch nezaručilo. Spíš naopak. Každý jejich krok je pod drobnohledem a srovnání se nevyhnou.
Přesto se tito mladí potomci celebrit vydali vlastní cestou a začínají být slyšet. Jedno se jim ale upřít nedá. Krása, charisma i talent tu rozhodně nechybí.
Sláva jako výhoda i past
Být dítětem známých rodičů může na první pohled působit jako zkratka k úspěchu. Realita je ale mnohem složitější. Očekávání jsou vyšší, kritika tvrdší a prostor pro chyby minimální. Tahle trojice přesto ukazuje, že slavné příjmení může být spíš startovní čára než cílová rovinka.
Charlotte Gottová: Dcera legendy, která chce zpívat po svém
Jméno Gott v Česku znamená jediné – obrovský hudební odkaz, ale také mimořádně vysokou laťku. Charlotte Gottová, dcera Karla Gotta a Ivany Gottové, měla k hudbě blízko od dětství.
Pozornost na sebe strhla už duetem se svým otcem Srdce nehasnou, k němuž text napsal Richard Krajčo. Tehdy doslova vzala dech tisícům posluchačů. Dnes ale stojí na prahu vlastní kariéry.
Nechce být jen „dcera Mistra“, ale interpretka s vlastním stylem. Zpívá, pracuje na nových projektech a postupně si buduje vlastní publikum. Mluví se o její přirozenosti, výrazné barvě hlasu i perfektní angličtině, kterou ocenila například Monika Absolonová.
Aktuálně vydává vlastní hudební projekty, které mají ambici oslovit nejen mladou generaci, ale i posluchače, kteří milovali jejího otce. A právě tady se láme její cesta. Zatímco jméno Karel Gott v české hudbě nikdy nevyhasne, Charlotte má ambici uchopit vše po svém a budovat vlastní značku pod jménem Charlotte Gott.
Její cesta ale není jednoduchá. Každý její krok je automaticky srovnáván s jednou z největších ikon české hudby. Právě v tom spočívá její největší výzva – najít vlastní hlas.
František Prachař: Vyrůstání před kamerami
Syn herce Davida Prachaře a herečky Lindy Rybové vyrůstal doslova před očima veřejnosti. Herecké prostředí mu bylo vždy blízké, ale rozhodnutí jít vlastní cestou nebylo samozřejmé.
Co se mu ale upřít nedá, je charisma. V podcastu KOTÁK live Jakuba Kotka ukázal nejen talent, ale i nadhled a smysl pro humor, který k jeho generaci přirozeně patří.
Postupně se objevuje v projektech, které mu dávají prostor vystoupit ze stínu rodičů. Zkouší herectví, ale také hudbu. Jeho styl je uvolněný, generačně blízký a reflektuje současnost.
Nálepka „dítě slavného rodiče“ se totiž nesvléká snadno. A František Prachař to ví moc dobře. Možná právě proto ji dokázal obrátit ve svůj prospěch. Ve společném tracku NEPO, na kterém spolupracoval s Mat213 a Annou Mercedes, si z tohoto fenoménu dělá otevřeně legraci.
Celý koncept stojí na ironii a sebeparodii. Autoři v něm sami sebe stylizují do role privilegovaných dětí, které si uvědomují, jak na ně okolí nahlíží, a právě proto to obracejí v humor.
Právě tahle schopnost udělat si legraci sám ze sebe je možná tím, co Františka odlišuje nejvíc. Nepůsobí křečovitě ani obranně, ale naopak bere svou pozici s nadhledem – a to je v dnešní době možná silnější než jakýkoliv pokus o dokonalý image.
Valentýna Vojtková: Divadlo jako vlastní teritorium
Dcera herečky Sabiny Laurinové a hudebníka Pepy Vojtka si zvolila cestu, která stojí na pevných základech – divadlo. Valentýna Vojtková se objevuje na jevišti a postupně sbírá zkušenosti, které se nedají uspěchat.
Na rozdíl od rychlého světa sociálních sítí a okamžité slávy volí pomalejší, ale stabilní růst. Herectví bere vážně a je vidět, že nechce spoléhat jen na své jméno.
Její výhodou je nejen talent, ale i prostředí, ve kterém vyrůstala. Přesto musí obstát sama za sebe – a právě to z ní dělá jméno, které stojí za pozornost.
Co mají tito tři potomci slavných společného?
Každý z nich jde jinou cestou. Hudba, herectví, divadlo. Přesto je spojuje jedna věc – snaha vystoupit ze stínu rodičů a dokázat, že mají co nabídnout sami za sebe.
Nálepka „dítě slavného rodiče“ se totiž nesvléká snadno. Zůstává, i když se jí snažíte ignorovat. Rozdíl je v tom, jak s ní naložíte.
Dnešní generace dětí celebrit už nechce být jen „něčí dítě“. Chce být osobností.
Nová generace, nové pravidlo
Zatímco dřív bylo slavné příjmení vstupenkou, dnes je spíš zkouškou. Publikum je náročnější, rychlejší a méně shovívavé. O to víc vyniknou ti, kteří mají skutečný talent a vytrvalost.
Charlotte, František i Valentýna dokazují, že cesta k úspěchu se jen nedědí. Musí se pilně odpracovat.