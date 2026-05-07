Už se vzteká! Soukup prohrál soud na plné čáře, Agáta Hanychová odešla se zářivým úsměvem
7. 5. 2026 – 6:15 | Magazín | Jana Strážníková
Další kolo soudních sporů dřívějších milenců nedopadlo podle podnikatelových představ.
Jak známo, příměří mezi někdejšími hrdličkami Agátou Hanychovou a Jaromírem Soukupem vydrželo jen velmi krátce. Soukup neměl sporů dost (ačkoliv lze slyšet hlasy, že je prostě jen zhrzený, protože se nezbavil citů k Agátě) a svou bývalku zažaloval.
Tentokrát proto, že Hanychová prohlásila, že při památné bitce s jejím mužem Mirkem Dopitou na zahradě jejich domu, kdy Soukup dostal těžce nařezáno, chtěl Soukup nejdřív napadnout i ji, čemuž právě Dopita zabránil. Soukup za to požadoval omluvu před soudem.
Nedostal ji. Soud totiž nechtěl o Soukupově žalobě ani slyšet a smetl ji ze stolu: „Největším kritériem zamítnutí žaloby je chování kritizované osoby, kdy soud má za to, že tu situaci sama vytvořila, tedy že žalobce provokoval celou událost. Z důkazů vyplynulo, že žalobce je agresorem,“ prohlásil soudce Nikola Daněk.
Tomuto úhlu pohledu by odpovídaly i záznamy z debatované rvačky, na nichž Soukup podle všeho nejdřív provokuje a poté, byť ho Dopita opakovaně žádá, aby přestal, se snaží prát pořád dál, jak upozorňuje magazín eXtra.cz.
Kdo by nicméně čekal, že si Soukup po faktickém soudním výsměchu, po němž musí dokonce Agátě zaplatit i náklady na soudní řízení, dá konečně pohov, šeredně by se spletl. Zahořklá reakce na sebe nenechala dlouho čekat:
„Aguška Dopita Hanychová před časem zveřejnila ve svém podivném podcastu… tvrzení, že jsem se pokusil ji zabít, když měla moji dceru v náručí. Ano, to bylo v té památné rvačce, kterou Dopita Hanychová pečlivě připravila a Dopita se patřičně vyzbrojil teleskopem,“ napsal na svých osobních stránkách v dusivém vzteku vzdor tomu, že dříve tvrdil cosi o tom, jak jeho sok použil boxer.
„Bylo to poprvé, kdy jsem zažaloval Agušku Dopita Hanychovou. Ona na mne podala asi 20 žalob a nespočet různých udání,“ pokračuje. Tvrzení nelze nezávisle ověřit.
„Takže se odvoláme, velkolepá lež Agušky Dopita Hanychové jí protentokrát vyšla, ale ne navždy, stejně jako příprava útoku a lži s tím související,“ dodal.
Na podání odvolání Soukup opravdu má k dispozici 15 dní. Existuje tedy pravděpodobnost větší než malá, že tenhle tyátr jen tak neskončí.