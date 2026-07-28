Už se to žene. Vedra budou možná horší než ta předchozí a zasáhnou víc míst, varují meteorologové
28. 7. 2026 – 5:15 | Magazín | BS
Ke konci týdne přijde nová vlna veder. A podle některých modelů to vypadá, že by mohla být ještě horší než ta nedávná rekordní.
Když před nedávnem padl absolutní český teplotní rekord, nikdo nečekal, že by číslo klidně mohlo být v ohrožení hned o pár týdnů později.
Pravděpodobnost, že teploty během přicházející vlny veder opravdu vystoupají až nad 42 °C je sice velmi malá, ale že se dočkáme veder okolo nebo mírně přes 40 °C na větší části země, než předtím, reálné opravdu je.
Teplo bude už dnes, kdy se rtuť přiblíží třicítkám. A nezastaví se.
Ve středu by měly teploty atakovat hranice okolo 34 °C, ve čtvrtek už se bavíme o denních maximech až k 39 °C a v pátek by právě mohl přijít vrchol s vedry přes 40 °C.
Víkend bude také horký, ale meteorologické modely zatím vykazují docela výraznou nejistotu, takže je obtížné předpovědět jak moc.
Nejvyšší teploty zatím hlásí evropský model ECMWF, odborníci z ČHMÚ prozatím pád čtyřicetistupňové hranice nepředpokládají, ale to neznamená, že by podle nich nemělo být vedro: „Nejvyšší denní teploty 34 až 39 °C,“ stojí v týdenním výhledu ČHMÚ.