Dnes je úterý 28. července 2026., Svátek má Viktor
Počasí dnes 14°C Polojasno

Už se to žene. Vedra budou možná horší než ta předchozí a zasáhnou víc míst, varují meteorologové

28. 7. 2026 – 5:15 | Magazín | BS

Už se to žene. Vedra budou možná horší než ta předchozí a zasáhnou víc míst, varují meteorologové
zdroj: Freepik
Přidat mezi oblíbené zdroje na Googlu

Ke konci týdne přijde nová vlna veder. A podle některých modelů to vypadá, že by mohla být ještě horší než ta nedávná rekordní.

Když před nedávnem padl absolutní český teplotní rekord, nikdo nečekal, že by číslo klidně mohlo být v ohrožení hned o pár týdnů později.

Pravděpodobnost, že teploty během přicházející vlny veder opravdu vystoupají až nad 42 °C je sice velmi malá, ale že se dočkáme veder okolo nebo mírně přes 40 °C na větší části země, než předtím, reálné opravdu je.

Teplo bude už dnes, kdy se rtuť přiblíží třicítkám. A nezastaví se.

Ve středu by měly teploty atakovat hranice okolo 34 °C, ve čtvrtek už se bavíme o denních maximech až k 39 °C a v pátek by právě mohl přijít vrchol s vedry přes 40 °C. 

Víkend bude také horký, ale meteorologické modely zatím vykazují docela výraznou nejistotu, takže je obtížné předpovědět jak moc.

Nejvyšší teploty zatím hlásí evropský model ECMWF, odborníci z ČHMÚ prozatím pád čtyřicetistupňové hranice nepředpokládají, ale to neznamená, že by podle nich nemělo být vedro: „Nejvyšší denní teploty 34 až 39 °C,“ stojí v týdenním výhledu ČHMÚ.

Tagy:
počasí ČHMÚ vedro teplo předpověď počasí jak bude weather
Zdroje:
ČHMÚ, AccuWeather, ECMWF, wetterzentrale.de
Profilový obrázek
BS
Jsem dlouholetá redaktorka bulvárních a lifestylových deníků. Přesunula jsem se raději do online sféry a kvůli své zkušenosti z tisku už se raději vlastním jménem ani tváří nechlubím. Stejně se není na co koukat. Mám ráda kočky, svůj skútr a portugalštinu.

Předchozí článek

Svět žasne nad českým prezidentem: Pavel v neděli fotil Formule 1 a psalo se o tom až za oceánem

Následující článek

Nevzdáme se, uvedl Macron při setkání s hasiči bojujícími s požáry u Bordeaux

Nejnovější články