Už se perou! Ornella Koktová: „Jsem silná žena a šelma!“ Morální dno, uzemnila jí Veronika Arichteva
30. 4. 2026 – 6:09 | Magazín | Jana Strážníková
Slovo dalo slovo a najednou prší hromy a blesky. Ornella s Veronikou si na sítích řádně vjely do vlasů.
Vlny, které vyvolal víkendový únik skandálního videa, neustávají. Na záznamu, který jistě na internetu ještě zvládnete dohledat, byl k vidění Josef Kokta, manžel nemanžel známé influencerky Ornelly Koktové, kterak silně nevybíravým a vulgárním způsobem peskuje malé děti.
Video vyvolalo pobouření mezi širokou veřejností, ozývalo se volání po sociálce a svůj nepříliš nadšený názor sdělila také celá řada celebrit. Mezi nimi i herečka Veronika Arichteva, pro kterou se jistě jedná o daleko bolestnější téma než pro ostatní. Sama o miminko nedávno přišla.
„Jako řvát na svoje dítě ty p*čo, ty zm*de je něco tak strašlivého, že mi z toho není vůbec hezky,“ kroutila hlavou Arichteva nevěřícně.
Nebyla mimochodem sama, své si řekla také třeba Berenika Kohoutová: „Ornello a Pepo, apeluji na vás, vzpamatujte se. Přece tohle nemůžete obhajovat. Musíte vědět, že takové chování k dětem je naprosto za hranou. A jestli to fakt nevíte, vzdělávejte se o výchově.“
Kdo by nicméně čekal od Ornelly, jejíž video s tím, jak sama řeže svého syna Quentina, také koluje internetem, jakoukoliv sebereflexi, byl by kompletně vedle.
„Kde je Veronika Arichteva na bílém koni, aby zachránila moje děti. A kde jsi Veroniko? Jdi je zachránit, když ti jde o ty děti. O to přece jde. Nejde o to si kopnout do Ornelly,“ opřela se do kritizujících celebrit Ornella v živém vysílání na Instagramu.
„Já jsem silná žena, silná osobnost a matka. Sama sebe vidím jako šelmu a vůbec se za to nestydím,“ dodala skromně.
Na to ale zase vzápětí reagovala Arichteva: „Musela jsem na to reagovat, takovéto chování k dětem bychom neměli přehlížet a už vůbec ne ho tolerovat. Řvát na své děti sprostými slovy je něco tak strašlivého, že mi z toho není vůbec hezky. Nerozumím lidem, kteří si platí nějakou Ornellu live, ani firmám, které propůjčí svou značku takovému člověku, aby jim dělal propagaci produktu. Je to naprosto morálně špatně a firmy by si to měly uvědomit,“ přiostřila.
Vzápětí ji na profilu začaly přistávat pochvalné komentáře od lidí, kteří si vážili toho, že se Veronika nebojí ozvat.
„To není kuráž, tohle by měla být povinnost každého člověka, chránit slabší. Chránit děti. Máme to koneckonců i v zákoně o fyzických trestech na dětech, konečně,“ uvedla pak ještě herečka.
„Ano, bohužel jsem viděla i veřejně dostupné video, kde je to v této rodině běžný výchovný prostředek. Tahle tahle matka mlátí malé dítě ležící na zemi. Je to odporné. Slovní a psychické útoky jsou úplně to stejné! A ne, nemůžeme to donekonečna obhajovat větou: ‚Ujely mi nervy, to se stane každému‘. Takové chování k dětem, jakýchkoliv, není normální a není v pořádku. Nemůže být přehlíženo. Radši tady budu moralizovat, než normalizovat,“ dodala.
Minimálně jedna firma už mimochodem Veroničině apelu vyhověla: „Společnost Profimed dlouhodobě stojí na principech bezpečného a respektujícího přístupu k dětem. Chování a výroky, které se na uniklých záznamech objevily, jsou v přímém rozporu se vším, čemu věříme a co jako značka zastupujeme. Ihned po zjištění těchto okolností jsme kontaktovali stranu influencerky a spolupráci s okamžitou platností ukončili,“ stojí v oficiálním vyjádření společnosti.