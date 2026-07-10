Už rostou? Chystejte košíky, na mapě růstu hub se začínají objevovat první zelená místa
10. 7. 2026 – 6:00 | Magazín | BS
Mapa předpovědi růstu hub od ČHMÚ hlásí příhodné podmínky k výskytu lesních pokladů.
Pokud si snad myslíte, že naše typické rčení „co Čech, to houbař“ je jenom taková lidová povídačka v nadsázce, vězte, že ne tak docela. Nemá totiž daleko do pravdy: Podle průzkumů zajde na houby docela neuvěřitelných 82 % obyvatel naší země.
Zbývajících 18 % tedy může nad dnešní zprávou zůstat v klidu, ale většina jistě zpozorní a nadšencům už se začne vařit krev v žilách. Už rostou!
Respektive mohly by. A ne všude. Ale na mapě předpovědi růstu hub podle ČHMÚ už se začínají objevovat zelená místa značící vysokou pravděpodobnost, protože tomu zkrátka nasvědčují podmínky.
Houby je ideální sbírat zhruba deset dní po vydatném dešti, pokud v následujících dnech bylo teplo, ale ne spalující horko. A právě taková situace nastává u Jablonce nad Nisou, na východě Frýdlantského výběžku a částečně také v Krkonoších.
Malé zelené tečky jsou ale k vidění na spoustě míst v Čechách – v poslední době nebyla nouze o srážky, takže je pravděpodobné, že mapa v následujících dnech zezelená ještě výrazněji.
Naopak na delší výlet by museli vyrazit houbaři z Moravy, kde kvůli přetrvávajícímu suchu panuje jen nízká až velmi nízká pravděpodobnost růstu hub.