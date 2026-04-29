Už dávno dotočeno, ale výplaty nekončí. Seriál Přátelé vydělává dodnes. Víme kolik
29. 4. 2026 – 16:16 | Magazín | Alex Vávra
Legendární seriál Přátelé skončil už před více než 20 lety, přesto svým hvězdám dál vydělává astronomické částky. Herci si každoročně přijdou na stovky milionů korun – a to jen díky tomu, že se na něj diváci po celém světě stále dívají.
Přátelé nejsou jen obyčejný sitcom, ale kulturní fenomén, který přežil svou dobu. Od premiéry v roce 1994 až po finále v roce 2004 se stal symbolem jedné generace a postupně si získal i další. Humor, vztahy i ikonické scény z newyorského bytu dnes znají lidé napříč kontinenty – a co je možná ještě překvapivější, seriál vydělává obrovské peníze i desítky let po svém konci.
Jak se z Přátel stal globální hit
Když seriál začínal, jeho šestice hlavních herců byla téměř neznámá. Lisa Kudrow, Jennifer Aniston, Courteney Cox, David Schwimmer, Matt LeBlanc a Matthew Perry si postupně vybudovali status světových hvězd. Zlom přišel už kolem druhé řady, kdy se Přátelé stali celosvětovým hitem. Seriál těžil z jednoduchého, ale silného konceptu – skupina přátel řeší lásku, práci i životní přešlapy s humorem a nadhledem. Právě tato univerzálnost způsobila, že seriál nestárne.
S rostoucí popularitou rostly i platy. Herci se rozhodli vyjednávat společně, což bylo na svou dobu výjimečné. Z původních asi 22 500 dolarů za epizodu, tedy přibližně 500 tisíc korun, se dostali až na 1 milion dolarů za epizodu v posledních dvou řadách – zhruba 23 milionů korun za jeden díl pro každého.
Jejich jednota se ukázala jako klíčová. Nejen že zajistila spravedlivé odměny, ale zároveň posílila jejich postavení vůči produkci. Výsledkem bylo, že se všichni stali nejen tvářemi seriálu, ale i jeho finančními vítězi. Po letech se herci znovu sešli při speciálu na HBO Max v roce 2021, který byl obrovskou událostí pro fanoušky. Každý z nich si tehdy odnesl přibližně 2,5 milionu dolarů, tedy asi 57 milionů korun, jen za jednorázový návrat.
Tantiémy, které nemají konkurenci
Skutečný příběh úspěchu Přátel se ale odehrává až po skončení seriálu. Díky neustálému vysílání po celém světě a lukrativním smlouvám se streamovacími platformami generuje seriál obrovské příjmy dodnes. Podle Kudrow si každý z hlavních herců přijde ročně na zhruba 20 milionů dolarů, což je přibližně 460 milionů korun. A to bez nutnosti natáčet jedinou novou scénu. Tento stabilní příjem dělá z Přátel jeden z nejvýnosnějších projektů v historii televizní zábavy.
Důvodem je především syndikace – tedy opakované vysílání seriálu v různých zemích a na různých platformách. Přátelé se pravidelně objevují v televizích, na streamovacích službách i v online knihovnách, kde si je pouštějí nové generace diváků.
Kudrow sama přiznala, že až zpětně si naplno uvědomila kvalitu seriálu. Po smrti Matthew Perry v roce 2023 se na Přátele podívala znovu a poprvé dokázala ocenit celek, nejen vlastní výkon. Perry, který zemřel ve věku 54 let, byl podle ní jedním z nejvýraznějších talentů v obsazení a jeho odchod zanechal silnou stopu nejen mezi fanoušky, ale i mezi kolegy.
Zajímavé je, že přestože byli herci přáteli i mimo natáčení, zákulisí nebylo vždy idylické. Tlak na výkon, natáčení před živým publikem a náročná práce scenáristů vedly občas ke konfliktům. Přesto se všichni shodují, že vzniklo něco výjimečného, co se už pravděpodobně nebude opakovat.
Dnes jsou Přátelé víc než jen seriál. Jsou značkou, symbolem určité éry a zároveň finančním strojem, který nepřestává vydělávat. Každý další divák, každé další přehrání epizody znamená další příjem pro herce i tvůrce.
A právě v tom spočívá jejich skutečné kouzlo – nejen že dokázali pobavit miliony lidí, ale zároveň vytvořili dílo, které generuje stovky milionů korun ročně i dlouho poté, co padla poslední klapka.