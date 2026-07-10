Už ani v hotelu nejste v bezpečí. Divoký medvěd vtrhl přímo do pokoje hostů
10. 7. 2026 – 14:58 | Magazín | Boris Staněk
Představte si, že vás kolem páté hodiny ráno probudí hlasité rány do dveří hotelového pokoje. Myslíte si, že jde o pokojskou nebo jiného hosta. Jenže když se dveře pohnou, do pokoje nevstoupí člověk. Přímo před vyděšenými hosty se objeví obrovský divoký medvěd.
Právě takovou scénu zachytily bezpečnostní kamery v hotelu ve městě Nagqu na Tibetské náhorní plošině. Video se během několika hodin stalo virálním a obletělo sociální sítě i světová média.
Nejdřív si zašel pro vodu, pak zamířil do pokojů
Záběry ukazují, že tibetský hnědý medvěd se dostal do hotelu otevřeným hlavním vchodem. Místo aby okamžitě zamířil k lidem, nejprve se zastavil na recepci, kde si vzal láhev balené vody. Pak se vydal po schodech do druhého patra.
Tam se zastavil před jedním z pokojů. Několikrát silně zatlačil předními tlapami do dveří, až povolily. Následovalo několik napjatých vteřin, během nichž se medvěd ocitl tváří v tvář ubytovaným hostům. Ti zůstali v šoku a neodvážili se udělat jediný pohyb.
Stačilo pár vteřin a bylo po všem
Přestože situace vypadala děsivě, medvěd se v pokoji zdržel jen krátce. Rozhlédl se, nikoho nenapadl a po několika vteřinách se otočil a odešel stejnou cestou zpět. Majitel hotelu později uvedl, že zvíře nakonec zahnal silným světlem baterky. Nikdo z hostů ani zaměstnanců neutrpěl zranění, poškozené zůstaly pouze dveře pokoje.
Podobných návštěv přibývá
Podle odborníků šlo o tibetského hnědého medvěda, vzácný poddruh žijící na Tibetské náhorní plošině. V posledních letech se tato zvířata stále častěji objevují v blízkosti lidských obydlí, kde hledají snadno dostupnou potravu. Hotel po incidentu zpřísnil bezpečnostní opatření a upravil vstupy tak, aby se podobná situace už neopakovala.
Video mezitím sbírá miliony zhlédnutí. Zatímco jedni v komentářích žertují, že šlo o „nejneobvyklejší hotelovou kontrolu pokojů“, odborníci připomínají, že setkání s divokým medvědem může během několika vteřin skončit tragicky.