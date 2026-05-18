Uvěřila, že ji svádí Pavol Habera. Podvodníkovi naposílala desetitisíce
18. 5. 2026 – 9:11 | Magazín | Jana Strážníková
Podvodník si připravil nepříliš důmyslnou fintu. Jenže ono to bohužel stačilo.
Kdo z nás běžných smrtelníků se někdy nezasnil nad slávou či přátelstvím nebo třeba dokonce milostným románkem s někým slavným? Jenže když nám pak začne někdo „slavný“ odpovídat, celkem pochopitelně nastupuje automatická nedůvěřivost. Protože ono to prostě působí divně.
Lidem se kontakt s celebritou zpravidla nechce věřit tak moc, že si svého času dokonce zcela opravdový Sámer Issa stěžoval, že zkoušel hledat partnerku na internetových seznamkách, ale všichni se mu jen vysmáli a měli ho za trapného podvodníka.
Naprostou imunitu obezřetnosti na druhou stranu předvedla jistá žena, které před dvěma lety začal psát „Pavol Habera“. Dámě to vůbec nepřišlo zvláštní a v komunikaci zapáleně pokračovala i poté, co se zprvu přátelský vztah změnil v de facto mileneckou komunikaci.
„A to i přesto, že se nikdy nepotkali,“ zdůraznila policejní mluvčí Dana Čírtková podle Blesku.
A potkávání samozřejmě nebylo v plánu, protože pak už by snad i dámě, o které se bavíme, došlo, že, poslyš, ty moc nevypadáš jako Habera.
Sliby vášně a žhavého setkání ale podvodník na druhou stranou pochopitelně rozdával plnými hrstmi. Jen, co čert nechtěl, do toho vždycky něco vlezlo: Habera z Wishe potřeboval peníze na cestu, pak na ubytování, pak na to, aby ženě koupil Teslu... A ne, pořád jí to nepřišlo zvláštní.
Podvodníkovi nakonec poslala něco k 50 tisícům korun, které už nepříliš překvapivě nikdy neviděla a po Haberovi se slehla zem.
O incidentu se později doslechl i skutečný frontman skupiny Team: „Když mě na to pár lidí upozornilo, tak jsem se nejprve pousmál, že jak naivní lidé dokáží být. No a pak mi té paní přišlo líto,“ napsal opravdový Pavol Habera Instagramu.
„Znovu jsem si uvědomil, v jaké zvláštní době žijeme. Naivita a nevzdělanost vyhovují obrovskému počtu spekulantů. Velmi mnoho souputníků pohodlně podléhá, místo toho, aby se vrátili k podstatě toho, co nám je všem (také zadarmo) dáno při narození. Schopnost používat rozum a mít vlastní názor. Je čas znovu začít!“ dodal.