Útok kyselinou v Plzni: Policisté obvinili bývalého přítele, soud ho poslal do vazby
27. 4. 2026 – 10:35 | Zpravodajství | Žaneta Kaczko
Kriminalisté rozplétají pozadí brutálního útoku, ke kterému došlo v úterý ráno v plzeňské části Bory. Expertíza potvrdila, že útočník na ženu vylil vysoce koncentrovanou kyselinu chlorovodíkovou. Hlavním podezřelým je pětašedesátiletý muž, bývalý partner oběti. Ten je nyní stíhán vazebně.
K incidentu došlo v úterý 21. dubna 2026 krátce před osmou hodinou ranní v Tomanově ulici. Žena, která se stala terčem útoku tehdy ještě neznámou látkou, vběhla do nejbližšího školského objektu, kde jí zaměstnanci poskytli první pomoc. První policejní hlídka dorazila na místo do deseti minut. Zraněná žena byla převezena do nemocnice, podle aktuálních informací naštěstí neutrpěla vážná zranění.
Kriminalisté zajistili klíčové důkazy
Průlom v případu přinesly výsledky z oboru kriminalistické chemie. Policisté bezprostředně po útoku zajistili oděv poškozené, který byl podroben detailnímu zkoumání na odboru kriminalistické techniky a expertiz.
Podle mjr. Mgr. Pavly Burešové byly výsledky analýzy jednoznačné: „Na základě provedeného zkoumání z odvětví chemie byla na svršcích poškozené detekována přítomnost kyseliny chlorovodíkové, a to ve vysoké koncentraci.“
Útočníkovi hrozí vězení za pokus o těžké ublížení na zdraví
Kriminalisté v rámci intenzivního vyšetřování provedli řadu domovních prohlídek a zajistili výpovědi svědků. Na základě těchto stop zadrželi 65letého muže. Ukázalo se, že jde o bývalého přítele napadené ženy.
Ve čtvrtek 23. dubna byl muž oficiálně obviněn ze spáchání zvlášť závažného zločinu těžkého ublížení na zdraví ve stádiu pokusu, a to v jednočinném souběhu s přečinem výtržnictví. Státní zástupce podal návrh na vzetí do vazby, který soud následující den akceptoval. Obviněný tak na další průběh řízení čeká v policejní cele.
Policie žádá veřejnost o pomoc
Přestože je útočník ve vazbě, vyšetřování nadále pokračuje. Policie se nyní obrací na širokou veřejnost s žádostí o spolupráci. Hledají svědky, kteří se v osudné úterý 21. dubna pohybovali v okolí Tomanovy ulice mezi 7:45 a 8:15 ráno.
„V souvislosti s vyšetřováním tohoto případu bychom chtěli požádat osoby, které se v úterý 21. dubna v ranních hodinách- krátce před osmou hodinou ráno a krátce po ní pohybovaly v Tomanově ulici v Plzni o případné informace nebo záběry z palubních kamer ve vozidlech,“ uvedla Burešová. Veškeré informace mohou občané sdělit na tísňovou linku 158.