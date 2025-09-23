Útočník PSG Dembélé poprvé vyhrál Zlatý míč pro nejlepšího fotbalistu světa
23. 9. 2025 – 6:39 | Zpravodajství | Jasmína Krásná
Útočník Paris St.Germain Ousmane Dembélé poprvé v kariéře vyhrál Zlatý míč pro nejlepšího fotbalistu světa.
Osmadvacetiletý francouzský reprezentant ovládl 69. ročník prestižní ankety před Laminem Yamalem z Barcelony a klubovým spoluhráčem Vitinhou.
Dembélé je šestým francouzským vítězem, na trůnu vystřídal španělského záložníka Rodriho z Manchesteru City, který se kvůli dlouhému zranění nevešel ani do třicetičlenného užšího výběru. PSG pomohl Dembélé ve sledovaném období, za nějž se ocenění udělovalo, tedy od loňského 1. srpna do letošního 13. července, k zisku čtyř trofejí. Celek z francouzské metropole postupně vyhrál domácí Superpohár, pohár a ligu a poprvé i elitní Ligu mistrů. Pouze na klubovém mistrovství světa ho předčila Chelsea.
V minulé sezoně Dembélé odehrál 53 soutěžních zápasů, v nichž zaznamenal 35 branek a 16 asistencí. "To, co se mi teď přihodilo, je neuvěřitelné. Nemám slov. S PSG jsme prožili neskutečnou sezonu. Zažil jsem skvělé věci, ale jsem trochu nervózní. Není to snadné. Odnést si domů tuto trofej, kterou mi předal Ronaldinho, je něco výjimečného. Chci poděkovat PSG, které mě předloni angažovalo," řekl na pódiu evidentně dojatý Dembélé.
"Rád bych poděkoval celému realizačnímu týmu PSG. (Trenér) Luis Enrique je pro mě jako otec. Je velmi důležitý pro mou kariéru, i když ještě neskončila. Děkuju všem spoluhráčům, vyhráli jsme skoro vše. Získal jsem individuální trofej, ale odneseme si ji domů jako tým," prohlásil Dembélé, který poděkoval i svým bývalým týmům Rennes, Dortmundu a Barceloně.
Mistr světa z roku 2018 vzhledem ke zranění nechyběl na slavnostním předávání, přestože jeho tým dnes hrál v Marseille odložený ligový zápas. Mezi třicítkou nejlepších se umístilo ještě jeho dalších osm klubových spoluhráčů. Vedle Dembélého a Vitinhy skončili v první desítce šestý Ašraf Hakimí a desátý Nuno Mendes. Devátou pozici obsadil brankář Gianluigi Donnarumma, který v minulé sezoně chytal za francouzský tým, ale nyní již patří Manchesteru City. Šestadvacetiletý Ital získal trofej Lva Jašina pro nejlepšího gólmana.
PSG se stal i nejlepším klubem za minulý ročník, navíc jeho trenér Enrique dostal trofej Johana Cruyffa pro nejlepšího kouče. Trofej Gerda Müllera pro nejlepšího útočníka si odnesl Viktor Gyökeres, který v červenci přestoupil z lisabonského Sportingu do Arsenalu. Trofej Raymonda Kopy pro nejlepšího hráče do 21 let obhájil Yamal.
Nejlepší fotbalistkou světa se potřetí za sebou stala Španělka Aitana Bonmatíová. Sedmadvacetiletá záložnice vyhrála s Barcelonou španělskou ligu, pohár i Superpohár. S národním týmem skončila druhá na letním mistrovství Evropy. Druhá skončila její krajanka Mariona Caldenteyová, třetí příčku obsadila další hráčka Arsenalu Angličanka Alessia Russová.
Zlatý míč se letos počtvrté za sebou uděloval za sezonu, nikoliv za kalendářní rok. Nejprve byla cena určena pro nejlepšího evropského hráče, později pro nejlepšího fotbalistu působícího v Evropě a od roku 2007 byla anketa otevřená pro hráče z celého světa. Jako první ji v roce 1956 vyhrál Angličan Stanley Matthews, o šest let později obdržel Zlatý míč Josef Masopust a v roce 2003 Pavel Nedvěd.