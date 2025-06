Útočnice Kaltounková se jako první Evropanka stala jedničkou draftu PWHL

25. 6. 2025 – 14:21 | Zpravodajství | Jasmína Krásná

Hokejistka Kristýna Kaltounková se jako první Evropanka stala jedničkou draftu PWHL.

Českou reprezentační útočnici si vybral tým New York Sirens. Jako dvanáctá přišla na řadu Natálie Mlýnková, kterou si zvolil celek Montreal Victoire.

Třiadvacetiletá Kaltounková je nejvýše postavenou českou hráčkou na draftu PWHL, která se začala hrát v sezoně 2023/2024. Maximum dosud patřilo obránkyni Daniele Pejšové, kterou si loni jakou sedmou v pořadí vybral Boston Fleet.

"Věřím, že všem malým holkám, které se dívaly, jsem ukázala, že na prvním místě mohou být draftované nejen hráčky z Kanady a Ameriky," citovala agentura AP Kaltounkovou. V New Yorku se potká s trenérem Gregem Fargem, který ji vedl v týmu Colgate v NCAA.

V minulém ročníku univerzitní soutěže Kaltounková zaznamenala v 37 zápasech 26 gólů a 22 přihrávek. Během pěti sezon dala 111 branek a stala se nejlepší střelkyní v historii školy. S 223 body jí patří druhé místo.

Kaltounková se v minulém ročníku ucházela jako první Češka o cenu Patty Kazmaierové pro nejlepší hráčku univerzitní soutěže, kterou nakonec získala Casey O'Brienová z Wisconsinu. Americká útočnice na draftu také zamířila do New Yorku, který si ji vybral na třetím místě.

"Když vidím, kdo všechno je na soupisce, tak už se nemůžu dočkat, až začneme. Doufám, že týmu okamžitě pomůžu," uvedla Kaltounková, která byla na letošním světovém šampionátu v Českých Budějovicích zvolena do All Star týmu. Do reprezentace se vrátila po čtyřech letech, předtím za národní tým nehrála i kvůli sporům s bývalým trenérem Tomášem Pacinou.

V minulé sezoně v PWHL působilo devět českých hráček - brankářka Klára Peslarová, obránkyně Daniela Pejšová, Dominika Lásková, Aneta Tejralová a útočnice Denisa Křížová, Klára Hymlárová, Tereza Vanišová, Kateřina Mrázová a Noemi Neubauerová. Hymlárová s Křížovou s Minnesotou soutěž ovládly a získaly Walter Cup.

V NHL byli jedničkami draftu dva čeští hráči - v roce 1992 obránce Roman Hamrlík (Tampa Bay) a o sedm let později útočník Patrik Štefan (Atlanta).