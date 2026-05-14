Ústecký krajský soud vytvořil nástroje na posouzení násilí v rodině vůči dětem
14. 5. 2026 – 16:30 | Zpravodajství | Jasmína Krásná
Ústecký krajský soud dnes představil nástroje, které pomohou soudcům rozhodovat v konkrétních případech, zda mají dítě nechat v rizikové biologické rodině.
Nástroje mají snížit počet tragických případů domácího násilí na dětech. Pro zajištění zájmu dítěte se mají propojit informace sociálních pracovníků, policie, státního zastupitelství a soudů. Do pilotního projektu se zapojilo pět okresních soudů na severu Čech a dva na jihu Moravy. Využít nástroje mohou už teď všichni soudci, kteří projeví zájem, uvedl místopředseda ústeckého krajského soudu Vladimír Polák.
Na základě zkušenosti soudců vznikly dva nástroje, které mají pomoci. První jsou tzv. čeklisty. Po získání odpovědí na strukturované dotazy systém s využitím barevného semaforu nabídne soudci obrázek, zda je v rodině násilí. Tato pomůcka slouží pro rychlé rozhodnutí soudu o návrhu na předběžné opatření do 48 hodin.
Druhým nástrojem je tzv. riskmapa pro posouzení rizika opakování násilí. Ta systematicky hodnotí dynamiku vztahu, chování pachatele, zranitelnost oběti a ohrožení dítěte. Soudce na základě toho rozhodne, jaký bude rozsah péče o dítě, zda jsou přípustné kontakty a v jaké formě.
"Cílem obou nástrojů je strukturovaně provést soudce celým procesem, což šetří čas. A ten je v těchto případech pro bezpečnost dítěte nejdůležitější," uvedl Polák.
O návrzích na odebrání dítěte z rodiny nerozhodují specializovaní soudci. Zároveň nejsou provázány informace, soudce se tak nemusí dozvědět o případech, v nichž dítě figuruje jako oběť domácího násilí. Odborná pomoc není koordinovaná a soudce je často při rozhodování sám a závislý pouze na písemných zprávách odborníků.
V pilotní fázi projektu budou na zapojených soudech případy ohrožených dětí projednávat specializovaní soudci s využitím nových nástrojů. Přidávají se i jinde, například v Lounech se chce zapojit celé opatrovnické oddělení.
"Případy násilí v rodině patří k nejnáročnějším, které soudy řeší. Potřebujeme strukturovaný přístup a sdílené porozumění napříč profesemi. Právě to tento projekt přináší a pomáhá nám lépe chránit děti v situacích, kdy jsou nezranitelnější," uvedla předsedkyně ústeckého krajského soudu Lenka Ceplová.
Ministerstvo spravedlnosti pracuje na legislativní podpoře mezioborových týmů které by při rozhodování o poměrech dítěte více propojily soudy, psychology, OSPOD (orgán sociálně-právní ochrany dítěte), poskytovatele odborní pomoci, policii nebo státní zastupitelství. Do připomínkového řízení ministerstvo na konci května zašle novelu, která mimo jiné navrhuje, aby při zjištění domácího násilí soud vždy zvlášť posoudil, zda je důvod pro zbavení násilného rodiče rodičovské odpovědnosti, uvedl ministr spravedlnosti Jeroným Tejc (za ANO).
Policie v Česku přikročila loni k 1640 vykázáním z domova kvůli domácímu násilí. Od zavedení opatření v roce 2007 je počet zatím nejvyšší. Zhruba třetinu dětí z rodin, kde se zásah uskutečnil, už předtím evidovaly odbory ochrany dětí. Domácí násilí představuje dlouhodobé, opakované a stupňující se útoky jednoho člena domácnosti vůči jinému. Nátlak nemusí být jen fyzický, ale také psychický, sexuální či ekonomický. Vykázání násilníka či násilnice má chránit ohrožené osoby před dalšími výpady. Prodloužilo se z deseti na 14 dnů.