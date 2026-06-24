Ústavní soud uložil vládě, aby zajistila účast Pavla na summitu NATO
24. 6. 2026 – 17:40 | Zpravodajství | Jasmína Krásná
Ústavní soud (ÚS) předběžným opatřením uložil vládě, aby zajistila účast prezidenta Petra Pavla na červencovém summitu NATO v Ankaře.
Nesmí jeho cestě nijak bránit, oznámili soudci novinářům. Prezident na summit chce, vláda premiéra Andreje Babiše (ANO) s ním dosud nepočítala. Dnešní rozhodnutí je jednorázové, vztahuje se jen na Ankaru. Dva soudci zůstali v menšině, blížící se termín summitu nepokládali za dostatečný důvod k předběžnému opatření. O kompetenční žalobě soud teprve rozhodne, udělá to přednostně. Rozhodnutí padne v řádu měsíců.
Soudce zpravodaj Pavel Šámal uvedl, že účast českého prezidenta na summitech NATO je zavedená praxe. Pokud byli zdraví, jezdili tam dosud všichni prezidenti. Pro tuto chvíli je potřeba praxi zachovat, a to i kvůli časové tísni, plyne z rozhodnutí ÚS. Summit se koná 7. a 8. července, lhůta pro akreditaci končí v pátek 26. června.
Výrok předběžného opatření zavazuje vládu, ministerstvo zahraničních věcí i ministra Petra Macinku (Motoristé), aby "bezodkladně notifikovali NATO a organizátorům summitu, že součástí oficiální delegace ČR je též prezident republiky, a zajistili jemu a jeho doprovodu příslušnou akreditaci". Dále se mají zdržet jednání, "kterým by účasti prezidenta a jeho doprovodu na summitu bránili či ji ztěžovali".
Předběžným opatřením soud nepředjímá výsledek řízení o kompetenční žalobě, upozornil předseda soudu Josef Baxa. Nyní si soudci vyžádají další vyjádření, zváží také možnost konání veřejného jednání.
Baxa očekává, že vláda bude rozhodnutí o účasti Pavla v Ankaře respektovat. Není to poprvé, co soud ukládá povinnost vládě, parlamentu či prezidentovi. "Rozhodnutí byla vždy respektována, nepředpokládám, že by to mělo být jinak," řekl Baxa. Zdůraznil také, že soud je nezávislý a nikomu nestraní, není "s nikým ani proti nikomu".
Šámal doplnil, že ÚS nechtěl dnešním rozhodnutím zasahovat do pravomocí vlády. "Respektujeme, že vláda je vrcholným představitelem výkonné moci, a respektujeme i to, že právě v této oblasti, zahraniční politice, má zásadní, rozhodující slovo. Toto rozhodnutí není o tom, že vláda je v zahraniční politice podřízená prezidentovi. Je to jen otázka účasti na summitu. I náplň toho, co se na summitu bude říkat, je především v pravomoci vlády," uvedl Šámal.
Vláda ANO, SPD a Motoristů v pondělí uvedla, že s Pavlovou účastí na summitu nepočítá a že Česko budou zastupovat premiér a ministři obrany a zahraničí. Týž den večer se prezident obrátil na ÚS s kompetenční žalobou a návrhem na předběžné opatření.
Soud návrh zpřístupnil na webu. Soudcem zpravodajem se stal Šámal, rozhodovat ale musí plénum, tedy sbor všech soudců a soudkyň. Při hlasování o předběžném opatření uplatnili odlišné stanovisko soudci Dita Řepková a Jan Wintr. Oba uvedli, že předběžná opatření ve sporech o rozsah kompetencí by měla být výjimečná, zvláště pokud zasahují do politických dějů a pokud zatím vůbec není jasné, jak soud vyloží kompetenci prezidenta zastupovat stát navenek.
"Na rozdíl od většiny pléna se domníváme, že pro nařízení předběžného opatření musí být dány mnohem silnější důvody než blížící se konání summitu," napsali Řepková a Wintr. Zůstali v menšině, soud má 15 členů, rozhodování se jich podle usnesení účastnilo 12.
Pavel opakovaně zdůrazňuje, že zastupování státu navenek je ústavní kompetencí prezidenta. Premiér Babiš argumentoval například tím, že jeho kabinet chce aktivně vést zahraniční politiku, proto prezidenta do delegace nezařadil.