Ústavní soud dnes oznámí, jak rozhodl o předčasných důchodech

18. 6. 2025 – 11:10 | Zpravodajství | Jasmína Krásná

Ústavní soud (ÚS) dnes oznámí, jak rozhodl o návrhu na zrušení přísnějších podmínek pro předčasné důchody.

Problematikou se zabývá z podnětu poslanců ANO od listopadu 2023. Jde o nejstarší dosud nevyřízený návrh v agendě pléna, tedy sboru všech ústavních soudců a soudkyň. Soudcem zpravodajem je Jan Wintr. Nahradil Josefa Fialu, jenž pro své řešení pravděpodobně nenašel dostatečnou podporu kolegů.

Pod návrh se podepsalo 71 poslanců, tedy celý klub ANO. Jednala za ně předsedkyně klubu Alena Schillerová s advokátem Davidem Rašovským. Požádali soud, aby zrušil novelu, která se dotkla pravidel výpočtu důchodů, jejich valorizace a podmínek pro přiznání předčasného důchodu. Tvrdili, že novela narušuje principy právního státu, včetně ochrany legitimního očekávání a právní jistoty.

Návrh poukazoval také na legislativní proceduru a údajné omezení diskuse v Poslanecké sněmovně. Zdůrazňoval negativní dopady novely na lidi, kteří už jednou splnili podmínky pro odchod do předčasného důchodu, ale kvůli nové úpravě o možnost dřívější penze znovu přišli. Hnutí ANO vadilo také to, že z novely vypadlo přechodné období, které podle původních plánů mělo činit 13 měsíců.

Napadený předpis zpomalil valorizace a zpřísnil předčasné penze. Cílem bylo zbrzdit zadlužování a růst výdajů. Před účinností novely měli lidé možnost odejít do předčasného důchodu až pět let před dosažením řádného důchodového věku, od 1. října 2023 jsou to už jen tři roky. Zvýraznilo se také krácení předčasného důchodu oproti standardnímu. Valorizaci zásluhové části novela odložila až na řádný důchodový věk.