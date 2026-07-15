USA zaútočí příští týden na íránské mosty a elektrárny, řekl Trump
15. 7. 2026 – 8:31 | Zpravodajství | Jasmína Krásná
Spojené státy příští týden v Íránu zaútočí na mosty a elektrárny, pokud Teherán neuzavře do té doby se Spojenými státy dohodu.
Dnes to podle agentur řekl americký prezident Donald Trump při vystoupení na stanici Fox News. Dodal, že američtí představitelé v úterý vedli s íránskými zástupci rozhovory.
"Příští týden to bude pro ně (Írán) opravdu špatné, protože příští týden budou na řadě elektrárny. Příští týden budou na řadě mosty," řekl americký prezident Trump, který útoky na íránské elektrárny a mosty nevyhrožovalod začátku konfliktu poprvé. Trump uvedl, že Spojené státy jsou připravené zničit všechny íránské elektrárny a mosty, dokud se Írán nevrátí k jednacímu stolu a neuzavře s USA dohodu. Americký prezident řekl, že údery na Írán budou pokračovat, dokud nenařídí opak.
Americké síly útočí na Írán v posledních dnech, což je podle Washingtonu reakcí na íránské údery na lodě v Hormuzském průlivu. V úterý americká armáda oznámila obnovu námořní blokády na íránské přístavy.
Washington a Teherán v polovině června uzavřely memorandum o porozumění, které mělo vést ke konci války zahájené USA a Izraelem v únoru. USA a Írán se obviňují z porušování podmínek obsažených v dokumentu, který mimo jiné počítal s obnovením plavby v Hormuzském průlivu, který je významnou trasou pro přepravu plynu a ropy.