USA, Francie a Británie udeřily proti Sýrii

AKTUALIZOVÁNO - Aktuality autor: šar

Spojené státy, Británie a Francie podnikly v noci na sobotu koordinovaný vojenský úder proti Sýrii v reakci na chemický útok před týdnem s desítkami obětí, který přičítá Západ syrskému vládnoucímu režimu.

Americký vládní zdroj potvrdil agentuře Reuters, že USA použily v útoku rakety s plochou dráhou letu typu Tomahawk. Neupřesnil, zda byly odpáleny z plavidel ve Středozemním moři či z letadel, které se mohly přiblížit k syrskému vzdušnému prostoru, aniž by ale do něho pronikly. Britské ministerstvo obrany oznámilo, že se do operace zapojily čtyři stíhací letouny typu Tornado.

Všechny tři země bojují proti barbarství, upozornil prezident Trump. Podle Reuters zazněla ve východní části syrské metropole Damašku série nejméně šesti výbuchů. Zasažena byla například čtvrť Barzá, kde leží výzkumný komplex. Další zdroje hovoří o zasažení i různých vojenských cílů v Sýrii. Podle syrské státní televize byly spuštěny systémy syrské protivzdušné obrany.

Chemický útok byl podle Trumpa "významnou eskalací v používání chemických zbraní tímto velmi strašným režimem". Prezident USA zdůraznil, že je připraven v útocích pokračovat, dokud Sýrie neustane v používání chemických zbraní.

"Nejsou to činy jednoho člověka. Jsou to místo toho zločiny jednoho monstra," prohlásil Trump. "Účelem naší akce je vytvořit pevný odrazující prostředek proti výrobě, šíření a používání chemických zbraní," řekl Trump.

Prezident USA se také vyjádřil velmi kriticky k Rusku a Íránu, které podporují Asadovu vládu. "Ptám se Íránu a Ruska, jaký druh národa chce být spojován s masovou vraždou nevinných mužů, žen a dětí?" zeptal se. "Rusko se musí rozhodnout, zda bude pokračovat v temné cestě nebo se připojí k civilizovaným národům," dodal Trump.

Britská premiérka Theresa Mayová potvrdila, že vydala povolení britským silám v zahraničí k koordinovaným a cíleným úderům s cílem omezit chemické kapacity syrského vládnoucího režimu. Ve svém prohlášení uvedla, že rozhodnutí použít sílu se jí nepřijímalo lehce.

"Učinila jsem tak, protože soudím, že tato akce je v britském národním zájmu," upozornila. "Nemůžeme dovolit, aby se používání chemických zbraní se stalo normální uvnitř Sýrie, v ulicích Spojeného království nebo kdekoli jinde na světě," dodala.

I francouzský prezident Emmanuel Macron později potvrdil, že nařídil útok. Řekl, že útok se omezil na zařízení chemických zbraní v Sýrii. "Nemůžeme tolerovat opakované používání chemických zbraní, což představuje bezprostřední nebezpečí pro syrský lid a naši kolektivní bezpečnost," uvedl v prohlášení.

"Nehledáme konfrontaci a odmítáme logiku eskalace, proto jsme spolu s našimi spojenci zajistili, aby Rusové dostali varování předem," sdělila později francouzská ministryně obrany Florence Parlyová.

Porušení práva, hlásí Sýrie

Syrské státní sdělovací prostředky označily trojstranný vojenský útok za agresi a také za flagrantní porušení mezinárodního práva. Podle nich je ale zásah odsouzen k neúspěchu a také nezachrání teroristy působící v Sýrii. Nejmenovaný činitel syrského režim sdělil podle agentury Reuters, že úřady nyní vyhodnocují škody.

Podle něho západní státy odpálily na Sýrii asi 30 raket, z nichž zhruba třetinu protivzdušná obrana sestřelila. Vojenská sídla, která byla dnes zasažena, byla včas evakuována před několika dny po ruském varování. Sýrii se prý podařilo vojenský úder "absorbovat". Jiný syrský zdroj řekl, že pokud šlo o jednorázový útok, pak bude mít jen omezené dopady.

Podle očitých svědků citovaných agenturou AP otřásly výbuchy okraje syrské metropole Damašku. Východně od metropole byl vidět obrovský požár. Reportér AP v Damašku informoval, že při útocích zoranžovělo nebe. Syrská televize informovala o tom, že bylo zasaženo centrum vědeckého výzkumu.

Urážíte Putina, vzkazují Rusové

Ruské ministerstvo obrany oznámilo, že rakety nezasáhly žádnou ze dvou ruských základen Tartús a Hmímím v Sýrii.

Vojenský zásah Západu proti Sýrii je urážkou ruského prezidenta Vladimira Putina, oznámil pak ruský velvyslanec ve Washingtonu Anatolij Antonov.

"Upozorňovali jsme, že taková akce bude mít svoje důsledky," uvedl diplomat ve svém prohlášení. "Naše varování byla ale ignorována," dodal podle agentury AFP.

"Urážet ruského prezidenta je nepřijatelné a nepřípustné," dodal Antonov podle agentury Reuters. Také upozornil, že "USA jako majitel největšího arzenálu chemických zbraní na světě nemají morální právo obviňovat jiné země".

Mluvčí ruského ministerstva zahraničí Marija Zacharovová na facebooku uvedla, že Sýrie, která několik let odolávala "teroristické agresi", se stala cílem západní vojenské operace v době, kdy "měla šanci mít mírovou budoucnost".

"Hlavnímu městu suverénního státu, který se po mnoho let pokoušel přežít uprostřed teroristické agrese, byl uštědřen úder," citovala Zacharovovou AFP.

Íránské ministerstvo zahraničí útok ostře odsoudilo a varovalo před následky, které to může mít v regionu. Informovala o tom televize Al-Manár, která patří libanonskému Hizballáhu, tedy spojenci Damašku a Teheránu.

Podle íránského ministerstva vojenský zásah vedený USA flagrantně porušil mezinárodní právo a také ignoroval syrskou svébytnost.

OSN apeluje na zdrženlivost

Generální tajemník OSN António Guterres vyzval členské státy organizace, aby se po raketovém útoku USA, Francie a Británie proti Sýrii chovaly zdrženlivě a upustily od kroků, které by nyní mohly situaci dále vyhrotit. Ve svém prohlášení však rovněž uvedl, že užití chemických zbraní je nepřípustné.

"Vyzývám všechny členské státy aby se za těchto nebezpečných okolností chovaly zdrženlivě a vyvarovaly se jakýchkoli činů, které by mohly zhoršit situaci a utrpení syrských občanů," uvedl Guterres.

Česká diplomacie vnímá noční útok USA, Británie a Francie v Sýrii jako jasný vzkaz těm, kdo by chtěli pokračovat v chemických útocích. Rada bezpečnosti OSN podle ní nedokázala situaci v Sýrii účinně řešit. Česko společně s dalšími státy Evropské unie vyzývá všechny aktéry syrského konfliktu ke zmírnění bojů a k obnovení mírových jednání, uvedlo ministerstvo zahraničí v tiskovém prohlášení.

Česká diplomacie také vyjádřila podporu stanovisku generálního tajemníka Severoatlantické aliance Jense Stoltenberga. Uvedl, že vojenský zásah povede ke snížení kapacity syrského vládnoucího režimu vést chemické útoky proti svému lidu.

Ministryně obrany Karla Šlechtová (ANO) svolala na dnešní dopoledne jednání užšího krizového štábu ministerstva obrany. Měl by posoudit rizika pro Česko v souvislosti s útokem v Sýrii. Šlechtová to oznámila na twitteru.

"USA, Velká Británie a Francie daly jasně najevo, ze nelze nijak tolerovat použití chemických zbrani. Byly minimalizovany dopady útoku na civilisty," uvedla ministryně k samotnému vojenskému zásahu.

Vojenské řešení situace by podle Hradu mělo být až poslední možností, uvedl na twitteru mluvčí českého prezidenta Miloše Zemana Jiřího Ovčáček. Zároveň slovně napadl novináře, neziskové organizace a kritiky prezidenta Zemana, že podporují válku.