Úprk ze dne na den: Vémolova manželka už se odstěhovala, ukázala nový byt
4. 4. 2026 – 12:30 | Magazín | Jana Strážníková
Lela se po konci vztahů původně plánovala odstěhovat až později, manželovo chování ale celý proces uspíšilo.
U Karlose Vémoly probíhala scéna, která by mu musela přijít celkem povědomá, kdyby byl doma. K domu totiž v pekelném tempu přirazily dodávky, ze kterých ale tentokrát nevyskákala zásahová jednotka, která přijela hledat drogy, ale stěhováci.
Jak Karlos nedávno propálil na sociálních sítích, jeho vztah s manželkou Lelou Ceterovou je u konce: „Ano, konec všem spekulacím. S Lelou už spolu nejsme a po všech těch okolnostech, které se mi děly ke konci roku, není divu, že už to se mnou nezvládla,“ psal.
Právě to se ale podle informací magazínu eXtra stalo pomyslnou poslední kapkou: Lela totiž nechtěla, aby Karlos oznamoval rozchod tímto způsobem, obzvlášť ne u rodinné fotky na synovy narozeniny.
Karlos prý chtěl původně jen zveřejnit fotku s rodinou, což se ale vzhledem k tomu, že společné štěstí už ve skutečnosti zmizelo, také nelíbilo partnerce. Zápasník pak prý na truc zveřejnil všechno i s informací o rozchodu, což zase obratem rozlítilo Lelu natolik, že na nic nečekala a rovnou volala stěhováky, ačkoliv Karlos nebyl doma – odjel se synem do Špindlerova mlýnu.
Původně přitom chtěla odejít z domu až po Velikonocích, nakonec ale bydlí v novém už teď. A nevypadá to, že by se snad odstěhovala zrovna do zemljanky: Na Instagramu zveřejnila pár fotek z nového bydlení a vypadá to, že si vybrala moderní a stylový prostor.
Co přesně se mezi nyní již bývalými partnery stalo, zatím ani jeden z nich oficiálně nepotvrdil. Podle magazínu Expres se ale krize rozhořela poté, co praskla zápasníkova nevěra. Karlos údajně věnoval manželce i jiné ženě identickou kytici.
„Lela se dozvěděla o té paní. Prozradila ho kytka, poslal dvě stejné, jednu manželce, druhou milence. Lela se to dozvěděla,“ cituje Expres nejmenovanou kamarádku Lely.