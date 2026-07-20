Upřímná zpověď Ewy Farne. Zpěvačka řekla pravdu o vztahu, rodině a těžkých chvílích. Co se děje?
20. 7. 2026 – 6:00 | Magazín | Jana Strážníková
Na pódiu září a působí jako žena, která má všechno pevně v rukou. Za oponou úspěchu ale Ewa Farna sváděla těžký boj s vyčerpáním, který zasáhl i její manželství a dovedl ji až na párovou terapii.
Když obří tlak drtí rodinu
Ewa Farna patří už téměř dvě dekády na absolutní vrchol hudební scény. Své výsadní postavení nedávno potvrdila epickou show v pražském Edenu, kde zpívala zavěšená na lanech a před desítkami tisíc fanoušků se neubránila slzám. Veřejnost ale dlouho netušila, že právě období příprav na tento životní milník představovalo pro oblíbenou zpěvačku naprosté peklo.
Kombinace enormního stresu, neustálého drobnohledu médií a snahy o skloubení kariéry s výchovou dvou malých dětí ji přivedly na pokraj absolutního vyčerpání. Zpěvačka se navíc potýká s diagnózou ADHD, což její roztěkanost a únavu jen umocňovalo. Dlouho si myslela, že vše zvládne pouze vlastní disciplínou a pracovitostí, ale nakonec pochopila, že si sama jednoduše nevystačí.
Párová terapie zachránila vztah
Extrémní pracovní tlak nezasáhl jen samotnou Ewu, ale logicky se podepsal i na jejím jinak vysoce stabilním manželství s bývalým kytaristou její kapely Martinem Chobotem. Pár, který si své soukromí obvykle přísně střeží, narazil na překážky, které už nedokázal bez pomoci překonat. Farna však šla s pravdou ven a narovinu přiznala, že s partnerem museli vyhledat služby odborníka a absolvovat párovou terapii.
A právě tento razantní krok jejich vztah zachránil. Zpěvačka se rozhodla o tomto intimním a těžkém období promluvit nahlas, aby u fanoušků zbořila mýty o tom, že požádat o pomoc psychologa je projevem slabosti.
„Jsem pořád v procesu zkoumání, chodím na terapie. Vivat terapie!“ prohlásila nedávno s neskrývaným nadšením v otevřeném rozhovoru pro Deník N.
Dokázala tak, že se nenechá svázat předsudky a odmítá se podílet na vytváření klamné iluze o dokonalých instagramových rodinkách, kde neexistují hádky ani vyčerpání.
Konec falešné dokonalosti a hledání smyslu
Proč se ale vůbec rozhodla o svém nejhlubším soukromí promluvit takto veřejně? Farna chce dát lidem jasně najevo, že gigantický úspěch si téměř vždy vybírá tvrdou daň a že aktivní péče o duševní zdraví je pro přežití v showbyznysu klíčová. Sama se díky sezením s terapeutem snaží nejen zachraňovat partnerské soužití, ale také pochopit vlastní vnitřní motivace a najít ztracenou životní rovnováhu.
„Třeba proč něco dělám tak, jak to dělám. Mě opravdu strašně baví moje práce, ale někdy to připomíná až hon… A já se ptám: Za čím se ženu? Proč?“ svěřila se Farna na rovinu.
Záchrana manželství i vlastní psychiky vyžaduje především schopnost přiznat si problém – a k tomu je často potřeba víc odvahy než k vystoupení před vyprodaným stadionem. Ewa jí ale má na rozdávání.