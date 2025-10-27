Upravený návrh rozpočtu by měla Sněmovna schválit do konce roku, uvedl Babiš
27. 10. 2025 – 13:20 | Zpravodajství | Jasmína Krásná
Návrh státního rozpočtu na příští rok upravený podle představ vznikající koalice ANO, SPD a Motoristů by měla Sněmovna schválit letos, aby na začátku roku 2026 nehospodařilo Česko v rozpočtovém provizoriu.
Novinářům to po dnešním jednání s prezidentem Petrem Pavlem řekl předseda hnutí ANO a pravděpodobný budoucí premiér Andrej Babiš. Znovu apeloval na nynější kabinet premiéra Petra Fialy (ODS), aby návrh rozpočtu dolní komoře znovu předložil.
"Je důležité, aby rozpočet byl schválen ve třetím čtení ještě tento rok, nechceme to provizorium," uvedl Babiš. Místopředsedové ANO Alena Schillerová a Karel Havlíček ještě nedávno rozpočtové provizorium zkraje roku připouštěli. V takové situaci by byl měsíční limit výdajů stanoven na jednu dvanáctinu celkových ročních výdajů letošního roku.
Fialova vláda dosud považovala opětovné předložení návrhu rozpočtu Sněmovně za zbytečné. Připomínala, že strany sestavující nový kabinet návrh rozpočtu před volbami kritizovaly. Fiala nedávno uvedl, že jeho kabinet na začátku listopadu vyhodnotí aktuální situaci a pak rozhodne, jestli má smysl rozpočet do Sněmovny znovu posílat. ANO se podle něj svými výzvami k novému předložení rozpočtu snaží zamlžit fakt, že nemá svůj návrh rozpočtu, jak slibovalo před volbami.
"Vidíme jako velice důležité, aby stávající vláda znovu poslala návrh rozpočtu na rok 2026, abychom ho mohli začít projednávat a aby rozpočtový výbor okamžitě začal pracovat a ho projednal," řekl dnes Babiš. Z jeho vyjádření vyplynulo, že vznikající koalice potvrdí v prvním sněmovním čtení základní ukazatele rozpočtu, tedy zejména výši příjmů, výdajů a schodku. "Protože jinak to ani nejde a budeme ho měnit pozměňovacími návrhy ve druhém čtení, kdy změníme návrh podle našich priorit, kde samozřejmě jedna z priorit je pokračování v projektech dopravní infrastruktury," uvedl předseda ANO.
Návrh státního rozpočtu od Fialovy vlády počítá na příští rok se schodkem 286 miliard korun. Do Sněmovny kabinet návrh poslal na konci září. Mezitím se uskutečnily volby, návrhem se proto noví poslanci zabývat nemohou. Návrh znamená prohloubení schodku proti letos plánovaným 241 miliardám korun.
Sněmovna by podle Babiše měla jednat efektivně. Vznikající koalice podle něho vnímá potřebu změnit jednacího řád dolní komory, což je zákon. Hnutí ANO má takový návrh podle Babiše připravený a představí jej SPD a Motoristům.