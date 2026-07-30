Ukrajinu podle Zelenského čeká v noci velký ruský útok, vyzval spojence k pomoci
30. 7. 2026 – 0:28 | Zpravodajství | Jasmína Krásná
Ukrajinu v noci na čtvrtek pravděpodobně čeká masivní ruský útok, Dnes to na síti X napsal ukrajinský prezident Volodymyr Zelenskyj, který zdůraznil, že bezpečnost jeho země závisí na ochotě spojenců poskytnou systémy protiraketové obrany.
Ukrajina od února 2022 vzdoruje ruské invazi, jejíž součástí jsou pravidelné noční ruské údery po celé zemi.
"Je důležité, aby naši partneři plně pochopili, co se děje a že ochrana lidských životů závisí přímo na jejich ochotě, nebo nedostatku ochoty, poskytnout střely protivzdušné obrany," uvedl Zelenskyj. Poznamenal, že v první řadě se to týká Spojených států a dalších zemí, které disponují střelami do systémů protivzdušné obrany Patriot.
Zelenskyj sdělil, že podle hodnocení letectva je vysoká pravděpodobnost, že Rusko v noci uskuteční vzdušné údery, které už před několika dny připravilo.
Ukrajina dlouhodobě žádá o munici pro systémy Patriot, s jejichž pomocí dokáže sestřelovat ruské balistické střely. V úterý Zelenskyj jednal s americkým prezidentem Donaldem Trumpem, který Kyjevu přislíbil licence na výrobu potřebných střel.
Podle serveru Axios usiluje Ukrajina také o dodávku 300 těchto střel před nadcházející zimou. Podle Trumpa je tak velká dodávka obtížně realizovatelná kvůli potřebám americké armády na Blízkém východě, kde americké základny čelily raketovým útokům z Íránu, dodal server.