Dnes je čtvrtek 30. července 2026., Svátek má Bořivoj
Počasí dnes 33°C Jasno

Ukrajinu podle Zelenského čeká v noci velký ruský útok, vyzval spojence k pomoci

30. 7. 2026 – 0:28 | Zpravodajství | Jasmína Krásná

Ukrajinu podle Zelenského čeká v noci velký ruský útok, vyzval spojence k pomoci
zdroj: Profimedia
Přidat mezi oblíbené zdroje na Googlu

Ukrajinu v noci na čtvrtek pravděpodobně čeká masivní ruský útok, Dnes to na síti X napsal ukrajinský prezident Volodymyr Zelenskyj, který zdůraznil, že bezpečnost jeho země závisí na ochotě spojenců poskytnou systémy protiraketové obrany.

Ukrajina od února 2022 vzdoruje ruské invazi, jejíž součástí jsou pravidelné noční ruské údery po celé zemi.

"Je důležité, aby naši partneři plně pochopili, co se děje a že ochrana lidských životů závisí přímo na jejich ochotě, nebo nedostatku ochoty, poskytnout střely protivzdušné obrany," uvedl Zelenskyj. Poznamenal, že v první řadě se to týká Spojených států a dalších zemí, které disponují střelami do systémů protivzdušné obrany Patriot.

Zelenskyj sdělil, že podle hodnocení letectva je vysoká pravděpodobnost, že Rusko v noci uskuteční vzdušné údery, které už před několika dny připravilo.

Ukrajina dlouhodobě žádá o munici pro systémy Patriot, s jejichž pomocí dokáže sestřelovat ruské balistické střely. V úterý Zelenskyj jednal s americkým prezidentem Donaldem Trumpem, který Kyjevu přislíbil licence na výrobu potřebných střel.

Podle serveru Axios usiluje Ukrajina také o dodávku 300 těchto střel před nadcházející zimou. Podle Trumpa je tak velká dodávka obtížně realizovatelná kvůli potřebám americké armády na Blízkém východě, kde americké základny čelily raketovým útokům z Íránu, dodal server.

Tagy:
Rusko zbraně Ukrajina boje Zelenskyj
Zdroje:
ČTK

Předchozí článek

Senát schválil růst rodičovské na 400.000 Kč a vyzval k zavedení její valorizace

Následující článek

Tuhle chybu se žaluziemi dělá skoro každý. Rozdíl v bytě přitom může činit až 8 stupňů

Nejnovější články