Ukrajinské drony znovu zaútočily na ropovod Družba, Maďarsko hlásí potíže
22. 8. 2025 – 12:22 | Zpravodajství | Jasmína Krásná
Ukrajinské drony znovu zaútočily na ropovod Družba v Brjanské oblasti na západě Ruska, informují dnes média s odvoláním na velitele ukrajinských sil bezpilotních systémů Roberta Brovdiho.
Drony podle něj zasáhly přečerpávací stanici Uneča. Maďarský ministr zahraničí Péter Szijjártó ráno na facebooku informoval, že dodávky ropy do Maďarska ropovodem Družba jsou opět přerušeny.
Brovdi zveřejnil záběry požáru, který podle něj nálet způsobil. O ohni, který podle něj vzplanul v důsledku ukrajinských raketových a dronových útoků, pak informoval i gubernátor Brjanské oblasti Alexander Bogomaz. Požár už byl podle něj uhašen, píše agentura Reuters.
"V noci jsme dostali zprávu o novém útoku na ropovod Družba na rusko-běloruské hranici – už potřetí za krátkou dobu. Dodávky ropy do Maďarska jsou opět zastaveny!", napsal Szijjártó.
Bogomaz už ve čtvrtek pozdě večer informoval o sestřelu dvou ukrajinských dronů, aniž by podle něj způsobily škody, napsal server BBC News.
Na stanici Uneča zaútočily ukrajinské drony už v noci na 13. srpna. V noci na 18. srpna pak zasáhly přečerpávací stanici Nikolskoje v ruské Tambovské oblasti, kde vypukl požár a úplně se zastavila přeprava ropy ropovodem Družba.
Szijjártó informoval o přerušení dodávek ruské ropy přes ropovod Družba už v pondělí a spolu s ním také slovenský přepravce ropy Transpetrol. Dodávky ropy na Slovensko prostřednictvím ropovodu Družba se obnovily v úterý večer, jak uvedlo slovenské ministerstvo hospodářství.