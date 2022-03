Aktualizováno: Ukrajinská armáda potřebuje pomoc, Rusko zacílí na východní členy NATO, varuje Zelenskyj

(AKTUALIZOVÁNO, 14:28) Zelenskyj zároveň řekl, že jeho země, která měsíc čelí ruské agresi, potřebuje intenzivnější vojenskou pomoc ze Západu.

Rusko „chce jít dál - proti východním zemím NATO, s jistotou proti baltským zemím, proti Polsku“, varoval ukrajinský prezident v předem natočeném projevu. Prezidentům a premiérům třiceti zemí aliance řekl, že Ukrajina potřebuje bojové letouny, tanky, lepší protivzdušnou obranu a zbraně proti lodím.

Zelenskyj západním zemím vyčetl, že nereagují na ukrajinské prosby o pomoc. „Máte nejméně 20 000 tanků! Ukrajina požádala, abyste nám darovali nebo prodali jedno procento z nich. Ale ještě jsme nedostali jasnou odpověď,“ uvedl. „Nejhorší věcí během války je nemít jasné odpovědi na žádosti o pomoc,“ dodal. Řekl také, že Západ nevyslyšel prosby Kyjeva o poskytnutí bojových letounů.

„Ukrajinská armáda měsíc klade odpor v nerovných podmínkách. A já už měsíc opakuji totéž. Aby dokázala zachránit lidi a města, potřebuje vojenskou pomoc bez jakýchkoli limitů,“ prohlásil Zelenskyj s tím, že ruská strana svůj arzenál využívá bez omezení. Bez dalších podrobností uvedl, že dnes ráno ruská armáda použila zakázané fosforové bomby. Vzkázal alianci, že pokud Ukrajině poskytne všechny potřebné zbraně, dokáže zabránit smrti Ukrajinců při ruských útocích, při ruské okupaci.

On the one month anniversary of Russia’s invasion, Zelensky addressed NATO: “Never, please, never tell us again that our army does not meet NATO standards. We have shown what our standards are capable of. And how much we can give to the common security in Europe and the world.” pic.twitter.com/hJ4FooIkVb