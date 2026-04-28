Ukrajina udeřila na rafinerii v ruském Tuapse, na místě vypukl rozsáhlý požár
28. 4. 2026 – 18:03 | Zpravodajství | Jasmína Krásná
Ukrajina v noci na dnešek provedla další dronový úder na rafinerii ve městě Tuapse v Krasnodarském kraji na jihozápadě Ruska.
Na místě vypukl rozsáhlý požár, oznámil na síti Telegram místní gubernátor Veniamin Kondraťjev a dodal, že úřady evakuovaly obyvatele v okolí závodu. Ruský prezident Vladimir Putin mezitím podle agentury TASS pověřil ministra pro mimořádné situace Alexandra Kurenkova, aby v Tuapse osobně dohlížel na likvidaci ohně. Ukrajina, která od února 2022 vzdoruje ruské invazi, pravidelně podniká vzdušné údery na ruské vojenské a energetické objekty, aby tak snížila možnosti Moskvy financovat válku.
"Na hašení požáru se podílí 164 lidí, nasazeno je 46 kusů techniky," oznámil ráno gubernátor Krasnodarského kraje Kondraťjev. Poznamenal, že se zásahový tým brzy rozšíří. Novou hlášení na Telegramu zatím Kondraťjev nezveřejnil. Úřady mezitím zřídily nouzové ubytování pro evakuované v místní škole.
Situaci se věnuje i Kreml. "Vladimir Putin telefonicky obdržel od ministra pro mimořádné situace Kurenkova zprávu o nových požárech v Tuapse po útocích ukrajinských dronů," řekl Putinův mluvčí Dmitrij Peskov. Dodal, že Kurenkov dostal od Putina pokyn, aby v Tuapse dohlížel na hašení požárů v zařízeních ropných skladů a na odstraňování následků. TASS následně oznámil, že ministr již do Krasnodarského kraje odletěl.
Peskov podle TASS dále uvedl, že ropa v Tuapse byla určena na vývoz a že Ukrajina útokem vyvolává další destabilizaci světového energetického trhu, který je nyní pod tlakem kvůli dění v Hormuzském průlivu. Tato úžina klíčová pro export ropy z oblasti Perského zálivu je fakticky zablokovaná od počátku americko-izraelské války proti Íránu, kterou nyní přerušilo příměří.
Tuapse je významný jihoruský přístav, který slouží mimo jiné jako exportní centrum ropných produktů. Ve městě se vedle námořního terminálu nachází i velká ropná rafinerie schopná zpracovat 12 milionů tun ropy ročně.
Rafinerie stejně jako přístavní zařízení v Tuapse se staly terčem ukrajinských úderů opakovaně. Před týdnem 20. dubna Ukrajina podnikla nálet na tamní námořní terminál, kde následně vypukl velký požár. Ruská služba stanice BBC uvedla, že se vznítila uskladněná ropa. Hasičům se plameny podařilo uhasit po pěti dnech. Ukrajina na Tuapse zaútočila také 16. dubna.
Stanice Deutsche Welle (DW) před týdnem napsala, že dvojice nedávných ukrajinských vzdušných útoků na rafinerii a ropný terminál v Tuapse způsobila rozsáhlé ekologické škody. Místní úřady i obyvatelé informovali o úniku ropy do moře i toxickém "ropném dešti", uvedla stanice. O rozsahu ekologických škod se po nejnovějším útoku úřady nezmínily.
Ukrajina se už přes čtyři roky brání ruské invazi, součástí jsou vzdušné útoky obou stran. Představitelé napadené země i armáda opakují, že se svými útoky na ropnou infrastrukturu v Rusku snaží oslabit možnosti Moskvy financovat válku z prodeje nerostných surovin.