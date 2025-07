Ukradli mu jméno a zadlužili ho. Stačil jeden formulář na internetu

24. 7. 2025 – 10:08 | Zprávy | Anna Pecena

Myslel si, že jen vyplňuje přihlášku na tábor pro vnuka. O měsíc později mu přišla upomínka na půjčku 50 tisíc. Bez podpisu, bez osobní návštěvy – jen s jeho jménem, rodným číslem a číslem občanky. Krádeže identity nejsou sci-fi. Dnes na vás může kdokoliv vzít úvěr, a vy se o tom dozvíte až od exekutora. Stačí jedna chyba.

Ukradli vám jméno. A s ním i peníze

Jedno kliknutí. Jeden neškodný formulář na internetu. A rázem máte na svém jméně půjčku, o které jste v životě neslyšeli. Zní to jako noční můra? Jenže přesně tohle se v Česku děje stále častěji. A důchodci, kteří nejsou zvyklí ověřovat každou stránku a každé políčko na internetu, patří mezi nejzranitelnější.

„Jen jsem chtěla přihlásit vnouče na tábory...“

Paní Ludmila (67) z Třebíče vyplnila jednoduchý online formulář. Zadala jméno, rodné číslo, adresu, e-mail, a protože to „vypadalo oficiálně“, dopsala i číslo občanky. Netušila, že stránka byla podvodná. O měsíc později přišel dopis: dluh 52 000 Kč u nebankovní společnosti, na jejíž jméno nikdy neslyšela.

Stopy vedly k podvodníkům, kteří si vytvořili falešné stránky, nasbírali osobní údaje a následně na cizí jména požádali o úvěry. Půjčky pak nikdy nespláceli, protože peníze šly jim, ale smlouva je psaná na někoho jiného.

Stačí jen jméno, rodné číslo a občanka

Dříve bylo těžké získat úvěr bez osobní schůzky. Dnes? Stačí mít dost údajů a účet na vaše jméno a vše ostatní už zařídí podvodník. Nezřídka navíc zneužije „digitální podpis“, zaškrtnutí políčka nebo přístup přes e-mail či SMS. Právně je to často bráno jako souhlas.

Váš občanský průkaz přitom může někdo „odchytit“ i skrze soutěžní formuláře, podvodné nabídky, nebo pod záminkou „ověření věku“ u falešných e-shopů.

Na co si dát pozor?

Nikdy nezadávejte rodné číslo, číslo občanského průkazu ani celou adresu do neznámého formuláře.

Nevěřte každé soutěži nebo registraci – zkontrolujte, zda stránka patří důvěryhodné firmě.

Podezřelou poštu (i elektronickou) neotevírat – a už vůbec nevyplňovat žádné údaje.

Zjistěte si, jestli na vás už někdo půjčku nevzal – existuje centrální registr úvěrů (www.kolikmam.cz nebo www.cru.cz).

Podejte trestní oznámení hned, jak zjistíte problém. A kontaktujte příslušnou úvěrovou společnost.

Krádež identity není sci-fi

Policie ČR řeší měsíčně desítky případů, kdy někdo čelí exekuci za půjčku, kterou si nikdy nevzal. Oběťmi jsou často starší lidé – ti, kdo ještě důvěřují lidem a nepočítají s tím, že je někdo schopný takového podvodu.

Nebuďte další na řadě. Neposílejte svoje osobní údaje do éteru. Internet není schránka důvěry. Je to džungle, kde platí jediné: co jednou pošlete, už nikdy nevezmete zpátky.