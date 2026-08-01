Úkladná vražda a některé další činy by mohly být nepromlčitelné, navrhla koalice
1. 8. 2026 – 14:22 | Zpravodajství | Jasmína Krásná
Úkladná vražda a některé další trestné činy s úmyslným usmrcením by se mohly zařadit mezi nepromlčitelné.
Jde také například o některé činy související s obecným ohrožením, teroristickým útokem a terorem, za něž hrozí až výjimečný trest. Předpokládá to pozměňovací návrh skupiny koaličních poslanců z ANO, SPD a Motoristů, který předložili k novele o rozšíření trestnosti neplacení výživného. Promlčecí doba vražd je nyní v Česku třicetiletá, pak trestní odpovědnost zaniká.
Zařazení dalších trestných činů do okruhu nepromlčitelných zdůvodňují tvůrci úpravy Renata Vesecká (Motoristé), Taťána Malá (ANO) a Libor Vondráček (Motoristé) jejich mimořádnou závažností vzhledem k úmyslu pachatele, způsobu provedení činu a rozsahu ohrožení dalších lidí. "Podle názoru předkladatelů je proto žádoucí umožnit postavení pachatele těchto činů před soud bez ohledu na uplynutí zákonem stanovené doby," napsali v důvodové zprávě.
Navrhovaná změna by se podle zdůvodnění vztahovala i na provinění spáchaná mladistvými a promítla by se také do zákona o trestní odpovědnosti právnických osob. Nepromlčitelnost by se uplatnila v souladu s ústavní listinou práv a svobod až na činy, které by se staly po nabytí účinnosti novely.
Obdobný návrh podala k předloze o výživném místopředsedkyně Sněmovny za opoziční hnutí STAN Barbora Urbanová. Její úprava ruší promlčitelnost trestných činů vraždy, znásilnění a obchodování s lidmi. "Současná právní úprava, která u těchto deliktů připouští zánik trestní odpovědnosti vlivem uplynutí času, neodpovídá moderním poznatkům o povaze traumat u obětí ani stupni společenské nebezpečnosti těchto činů," napsala ve zdůvodnění.
O nepromlčitelnosti vražd se vede debata také mezi senátory. Návrh iniciovala místopředsedkyně Senátu Jitka Seitlová (klub KDU-ČSL a nezávislí), horní komora jej poslala začátkem července k posouzení do výborů. Předloha vychází podle autorů z hodnotového pravidla, podle kterého stát nikdy nerezignuje na spravedlnost za úmyslné usmrcení člověka.
Ke koaliční novele o rozšíření trestnosti neplacení výživného, jež je ve Sněmovně před druhým čtením, se dosud sešla desítka poslaneckých úprav. Například Pirátka Kateřina Stojanová chce zahrnout pod kuplířství i případy, kdy někdo organizuje placený sexuální obsah jiné osoby na online platformách a vydělává na něm. Ustanovení by se týkalo lidi, kteří k takovému jednání jiného člověka přimějí, najmou, zlákají nebo svedou a mají z toho zisk.
Urbanová také chce, aby za sexuální trestné činy soudy nemohly ukládat peněžité tresty jako jedinou sankci. Navrhla rovněž rozšíření výčtu trestných činů pro doživotní zápis do evidence, který pachatelům zamezí v práci s dětmi. Lidovci v čele Václavem Pláteníkem navrhují, aby exekutoři mohli neplatičům alimentů pozastavit platnost nejen řidičského, ale nově také zbrojního průkazu. Pozměňovací návrh Aleše Juchelky (ANO) předpokládá zpřísnění trestnosti nelegálního zaměstnávání cizinců.