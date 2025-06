Uhodli byste věk? Sexy herečka shodila 14 kilo a předvedla postavu jak bohyně

19. 6. 2025 – 7:45 | Magazín | Jiří Rilke

Když se chce, tak to jde, předvádí oblíbená herečka. Během roku se změnila k nepoznání.

Nějakým zlozvykem trpíme snad všichni. A většina z nás si zároveň pohrává s myšlenkou s nimi zatočit, jenže to se nakonec daleko snadněji řekne, než udělá. Málokdo se nakonec odhodlá a ještě méně lidí vydrží.

Oblíbená herečka Alice Bendová zatím, zdá se, zvládá oboje. Sama přiznává, že měla k dobrému jídlu trochu blíž, než by bylo záhodno: „Ano, byla jsem trochu oběť svýho žraní, opravdu. To už nebylo jezení, ale přežírání, a pořád jsem si slibovala, že začnu od pondělka. Pak už jsem se nedostala ani do kostýmu na natáčení. A v dubnu 2024 jsem si řekla dost!“ napsala na sociálních sítích.

Takových předsevzetí samozřejmě padá denně celá řada všude možně, Alice ale vydržela a tempem kilogramu měsíčně už shodila úctyhodných 14 kilo.

Prozradila i jednoduchý recept, jak na to. Žádný šok se nekoná, jedná se o způsob, o kterém už všichni beztak velmi dobře víme. Stačí prostě lépe jíst: „Měřím 170 cm a vážila jsem 77,5 kilo. Teď mám 63 kilo a je mi dobře. Mám energii na rozdávání. Ale chtělo to odříkání, nastavit zdravý jídelníček, nejíst nic těžkého po 18.00 a jíst vše, ale v malých porcích,“ popisuje.

„Mám před sebou ještě kilo. Podle mě je nejtěžší ta cílovka. Zhubla jsem přes 14 kilo za rok a kousek, třináct měsíců. To si myslím, že je dobrý. To kilo měsíčně je tak akorát, aby to nenarušovalo zdraví a aby se to rychle nevrátilo. Teď bych to mohla udržet, snad, jenže já tak ráda jím,“ prozradila před několika týdny pro eXtra.cz.

A výsledky stojí za to: Alice se může pochlubit postavou, která by vypadala skvěle i na pětadvacetileté slečně. Zaslouží si o to větší respekt, protože zmíněných pětadvacet už stihla prožít dvakrát: Je jí 51 let.