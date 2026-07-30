UEFA kritizuje Infantina za ultimátum, které stanovil členským federacím FIFA
30. 7. 2026 – 12:34 | Zpravodajství | Jasmína Krásná
Evropské fotbalové unii UEFA se nelíbí, že šéf Mezinárodní fotbalové federace FIFA Gianni Infantino stanovil 211 členským federacím na 19.září termín pro vyjádření souhlasu s prodejem podílů z mistrovství světa soukromým investorům.
UEFA se proti ultimátu ohradila. S další komercializací šampionátu nesouhlasí a podle médií je ve hře dokonce bojkot mistrovství světa. Projekt vzbudil ostrou kritiku i jinde ve světě, ke stanovisku UEFA se připojila také Ligová fotbalová asociace, která v Česku řídí první a druhou ligu.
BBC dnes uvedla, že Infantino odeslal národním asociacím dopis, ve kterém slibuje vyplatit každé asociaci až 40 milionů dolarů (850 milionů korun), pokud podpoří jeho návrh. První polovinu částky mohou dostat se začátkem roku 2027.
Asociace mají čas do 19. září, aby se rozhodly, zda se k navrhovanému prodeji připojí, což by jim zajistilo první příspěvek ve výši přibližně 20 milionů dolarů (425 milionů korun). Pokud do zmíněného data plán nepodpoří, obdrží pouze zlomek této částky. "Dnes jsme se dozvěděli o lhůtě, do které musí asociace podpořit návrhy FIFA, jinak jim jednorázová nabídka vyplacena nebude. To říká vše, co o tomto plánu potřebujete vědět," uvedla UEFA ve svém prohlášení.
"Po diskusích s mnoha zúčastněnými stranami v celém fotbale si je UEFA vědoma, že existuje značný a rostoucí odpor proti plánu FIFA. FIFA nemůže nadále využívat náš sport k obohacení sebe a svých přátel. Můžeme fotbal rozvíjet tím správným způsobem. Je čas mít na prvním místě asociace, kluby, ligy, hráče a fanoušky," dodala UEFA.
Její stanovisko dnes podpořila i Ligová fotbalová asociace. Reagovala zároveň na vyjádření předsedy Fotbalové asociace ČR Davida Trundy, který pro Sky News uvedl, že vidí pozitivní dopad záměrů FIFA.
"V souvislosti s nejasným veřejným vyjádřením předsedy Fotbalové asociace České republiky Davida Trundy považuje Ligová fotbalová asociace za nezbytné jasně a bezvýhradně podpořit stanovisko UEFA k nejnovějším návrhům FIFA týkajícím se jak vytvoření její komerční divize a zpeněžení menšinového podílu v ní, tak změn soutěží FIFA. LFA v této situaci plně stojí za UEFA a jejím prezidentem Aleksanderem Čeferinem," uvedla LFA v prohlášení.
Nejmenovaná fotbalová osobnost popsala Infantinův postup deníku The Times jako "čiré úplatkářství". "O tomhle návrhu jsme vůbec nevěděli a nemáme žádné věcné podrobnosti, včetně toho, co vlastně obsahuje a jaké jsou s ním spojeny podmínky. Na základě omezených informací jsme hluboce znepokojeni nedostatečným postupem a zjevnou podstatou a principy, které jsou s plánem spojeny," uvedla v prohlášení anglická fotbalová federace.
"Chápu to tak, že všechno směřuje ke vstupu investičních fondů do komerčního subjektu vedle FIFA. To zjevně vyvolává mnoho otázek, zejména proto, že my (členské federace) jsme se do toho nezapojili. Chybí nám konkrétní informace potřebné k tomu, abychom se mohli vyjádřit k záležitostem, které jsou pro budoucnost fotbalu zjevně zásadní," řekl šéf francouzské fotbalové federace Philippe Diallo rádiu France Inter.