Udělat to pro mladší kvůli novému vedení? Honza Dědek promluvil o chystaných změnách v 7 pádech
31. 7. 2026 – 10:00 | Magazín | Jana Strážníková
Oblíbený moderátor prozradil detaily o odchodu z Primy a rovnou naznačil, jak bude jeho pořad vypadat pod novým vedením.
Jak všichni diváci dobře vědí, populární moderátor Honza Dědek se před časem s televizí Prima nedomluvil na dalším vysílání své talk show 7 pádů.
Prima ho chtěla odsunout na méně prominentní pozici a do jiného vysílacího času na stanici Prima Cool namísto čisté Primy, moderátor si nic podobného nenechal líbit a rázem bylo po dlouholeté spolupráci.
Před několika dny pak dorazila zpráva, že Dědek i se Sedmi pády nalezli nový domov: TV Seznam.
Domluva prý byla extrémně snadná, prozradil sám moderátor v rozhovoru pro eXtra.cz: „Domluvili jsme se asi za půl hodiny a to jsme deset minut míchali kafe ještě. Ta domluva byla velmi rychlá,“ pochvaloval si.
Jedním z hlavních aspektů rozhodování byl přitom fakt, že Seznam prý zná Dědkovo publikum a nejeví snahy ho měnit.
Právě o to totiž Dědek stál. Pokračovat tak, jak je zvyklý: „Já mám nějaký věk, ten pořad patnáct let funguje a dívá se na něj nějaké publikum. A já opravdu nevím, jak ho násilně udělat pro mladší lidi,“ krčil rameny.
Dobrá zpráva tedy je, že na Seznamu žádné násilné omlazování probíhat nebude a diváci dostanou přesně to, nač jsou zvyklí.
Respektive polovinu toho, protože, jak už jsme si řekli, na Seznamu zadarmo poběží pouze asi padesátiminutový sestřih. Plné verze pořadů s celými rozhovory tak, jak byly natočeny, budou placené.
Za koncem na Primě prý nicméně finance nestály: „Kdybyste to chtěla omladit, tak můžete si s těma tvůrcema říct heleďte teď musíme šetřit, protože doba je taková. Dokážete ten pořad vyrobit levnějc? Ale s takovou, takovouhle tezí nikdo nikdy nepřišel,“ vyprávěl Dědek.
„Ale možná, že chtějí změnit dramaturgii toho pořadu, tý televize a dát víc, co já vím, reality show. Já nevím, teď se něco domnívám a dohaduji,“ dodal.
O žádném bouřlivém odchodu či zlé krvi se prý ale mluvit nedá: „My jsme vždycky to tam dodávali externě…Ten pořad existoval jedenáct let předtím, než jsme byli na Primě a bude doufám existovat další roky dál…Takže mě to nemělo s čím rozkmotřit,“ uzavřel Dědek.