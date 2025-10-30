Učitelé si polepší, ostatní ostrouhají. Kdo si sáhne na peníze od nové vlády
30. 10. 2025 – 12:46 | Ekonomika | Štěpán Bárta
Zatímco pedagogové se od ledna mohou těšit na vyšší výplaty, tisíce dalších zaměstnanců státu zůstaly na suchu. Končící vláda Petra Fialy (ODS) rozhodla o navýšení platů pouze pro učitele a asistenty, ostatním prý nezbyly peníze. Odboráři zuří a upínají naděje k příští vládě, kterou právě skládá Andrej Babiš.
Přidáno jen učitelům
Vláda Petra Fialy schválila zvýšení tarifních platů pedagogů, a to o pevnou částku 2000 korun pro asistenty a vyučující do sedmé platové třídy. Učitelé základních, středních i vysokých škol, kteří spadají do vyšších tříd, se dočkají navýšení o sedm procent. Změna se dotkne i vysokoškolských kantorů.
„Odpovídá to tomu, že v příštím roce poroste rozpočtovaná částka o 6,5 procenta,“ vysvětlil ministr školství Mikuláš Bek (STAN).
Jenže pro zbytek veřejné sféry vláda žádné přilepšení neschválila. Úředníci, kuchařky, školníci nebo uklízečky tak zůstanou na současných platech. A to i přesto, že původní návrhy ministerstva práce počítaly s růstem tarifů pro všechny.
Marian Jurečka (KDU-ČSL) chtěl podle svých variant zvednout platy přibližně 380 tisícům zaměstnanců o pět až třináct procent. Narazil ale na odpor ministra financí Zbyňka Stanjury (ODS). „S odcházející vládou se bohužel nepodařilo najít shodu,“ přiznala místopředsedkyně úřednických odborů Šárka Homfray.
Odbory: sliby, nic víc
Podle Homfray sice vláda navýšila rozpočtovou kapitolu na platy o 27 miliard korun, tedy o 9,4 procenta, ale na běžné zaměstnance z toho půjde jen drobná část. „Není to nic závratného. V průměru to vycházelo okolo dvou tisíc na osobu, což problémy, které v platovém ovlivňování jsou, vůbec nemá šanci narovnat,“ dodala.
Odbory proto vsadily na novou vládu, kterou sestavují ANO, SPD a Motoristé. Už mají slíbené jednání, ale naděje nejsou velké.
Čekání na Babiše
Pravděpodobná budoucí ministryně financí Alena Schillerová (ANO) vzkazuje, že žádné velké peníze se konat nebudou. „Průměrný učitel bere nyní jen 102,3 procenta průměrné mzdy. Tarif je jen jednou částí mzdy vedle odměn. Navržení navýšení tak bude jejich platů jen o 5,6 procenta,“ upozornila. Pokud se podle ní zohlední vývoj mezd, budou učitelé příští rok brát jen 101 procent průměrné mzdy.
A co ostatní? Moc optimismu z jejích slov neplyne. „Uvidíme. Budeme handicapovaní tím, že jsme neměli vliv na příjmovou stránku rozpočtu,“ uvedla. „Platy ve veřejné správě určitě zvýšíme, nicméně v roce 2026 ještě musíme vycházet z rozpočtového dědictví Fialovy vlády.“
Jinými slovy – kuchařky, uklízečky, úředníci i školníci si musejí na vyšší výplatu ještě počkat. A pokud se situace nezmění, možná hodně dlouho.