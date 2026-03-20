U požáru v Pardubicích je podle Metnara pravděpodobně souvislost s terorismem
20. 3. 2026 – 14:30 | Zpravodajství | Jasmína Krásná
Dnešní požár v průmyslovém areálu v Pardubicích pravděpodobně souvisí s teroristickým útokem.
Na síti X to uvedl ministr vnitra Lubomír Metnar (ANO). Pro podezření z teroristického útoku začala případ vyšetřovat Národní centrála proti terorismu, extremismu a kybernetické kriminalitě (NCTEKK). Server Aktuálně.cz dnes napsal, že se k založení požáru v areálu, kde sídlí mimo jiné česká firma LPP Holding, v e-mailu přihlásila skupina The Earthquake Faction. Ta uvedla, že požár založila proto, že jí vadí spolupráce s izraelských výrobcem dronů. Tato tajná skupina také uveřejnila záběry, jak halu zapalují. Policie informace ověřuje.
"Svolal jsem na dnešek krizový štáb ministra vnitra v souvislosti s požárem haly v Pardubicích. Událost se obešla bez zranění, evidujeme škody na majetku. Zabýváme se všemi dostupnými informacemi. Je zde pravděpodobná souvislost s teroristickým útokem. O dalším postupu budu informovat," uvedl Metnar. Tisková konference po jednání štábu je naplánovaná na 14:00.
NCTEKK na síti X uvedla, že ve spolupráci s Vrchním státním zastupitelstvím v Praze začala případ prověřovat pro podezření ze spáchání teroristického útoku. Nyní nebude zveřejňovat další informace. Na případu spolupracuje také Bezpečnostní informační služba (BIS). Mluvčí Vojenského zpravodajství (VZ) Jan Pejšek ČTK potvrdil, že na vyšetřování se podílí také VZ.
Premiér Andrej Babiš (ANO) pokládá informace o tom, že by požár mohl být úmyslně založen v souvislosti s konfliktem v Gaze, za velmi závažné. "Hovořil jsem s ministrem vnitra a ředitelem BIS, probíhá intenzivní vyšetřování, a pan ministr vše řeší s bezpečnostními složkami," napsal premiér na síti X.
LPP Holding před několika lety oznámila, že chce v Pardubicích společně s izraelskou firmou Elbit Systems vyrábět a vyvíjet drony. "Dnes brzy ráno bylo klíčové výrobní centrum izraelských zbraní zapáleno podzemní skupinou, aby ukončilo svou roli v probíhající izraelské genocidě v Gaze," citovalo Aktuálně.cz z e-mailu, který ráno obdržel jeho reportér. Na síti X bylo zveřejněno video, které údajně založení požáru zachycuje.