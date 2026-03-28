U pobřeží Řecka zemřelo po šesti dnech na moři 22 migrantů, uvedli přeživší
28. 3. 2026 – 12:32 | Zpravodajství | Jasmína Krásná
Dvacet dva lidí, kteří vypluli z Libye, zahynulo po šesti dnech bloudění ve Středozemním moři.
V pátek večer o tom podle dnešní zprávy agentury AFP informovala řecká pobřežní stráž. Přeživší jí řekli, že pluli na nafukovacím člunu a že těla mrtvých házeli do moře.
Šestadvacet lidí, včetně jedné ženy a jednoho nezletilého, zachránila loď unijní agentury Frontex u pobřeží Kréty. Odkud migranti pocházeli, není jasné.
Začátkem února ve východních vodách Egejského moře poblíž ostrova Chios zemřelo 15 migrantů. Jejich plavidlo se srazilo s člunem řecké pobřežní stráže, převrátilo se a potopilo. Řecký ministr pro migraci Thanos Plevris tehdy řekl, že pobřežní stráž na nehodě vinu nenese.