Dnes je sobota 28. března 2026., Svátek má Soňa
Počasí dnes 4°C Zataženo

U pobřeží Řecka zemřelo po šesti dnech na moři 22 migrantů, uvedli přeživší

28. 3. 2026 – 12:32 | Zpravodajství | Jasmína Krásná

U pobřeží Řecka zemřelo po šesti dnech na moři 22 migrantů, uvedli přeživší
Ilustrační foto zdroj: Profimedia
Sledovat v Google Zprávách

Dvacet dva lidí, kteří vypluli z Libye, zahynulo po šesti dnech bloudění ve Středozemním moři.

V pátek večer o tom podle dnešní zprávy agentury AFP informovala řecká pobřežní stráž. Přeživší jí řekli, že pluli na nafukovacím člunu a že těla mrtvých házeli do moře.

Šestadvacet lidí, včetně jedné ženy a jednoho nezletilého, zachránila loď unijní agentury Frontex u pobřeží Kréty. Odkud migranti pocházeli, není jasné.

Začátkem února ve východních vodách Egejského moře poblíž ostrova Chios zemřelo 15 migrantů. Jejich plavidlo se srazilo s člunem řecké pobřežní stráže, převrátilo se a potopilo. Řecký ministr pro migraci Thanos Plevris tehdy řekl, že pobřežní stráž na nehodě vinu nenese.

Tagy:
EU Řecko neštěstí migrace
Zdroje:
ČTK

Předchozí článek

Ornella Koktová pokračuje v mrazivém odhalování zákulisí spolupráce s Agátou: "Projížděl mnou proud strachu a stresu"

Následující článek

Tajemství stylových lidí: Co je kapsulový šatník a proč vám ušetří peníze

Nejnovější články